ЦСКА - Химки 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 16:00
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
08 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Химки, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
|Марко Николич
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|31.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|09.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|4 : 2
|21.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|0 : 0
|06.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|08.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|0 : 2
|08.07.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Июль 2015
|4 : 1
|02.07.2014
|Товарищеские матчи (клубы) - 2014
|Июль 2014
|3 : 0
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|10.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|За 3-е место
|1 : 2
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1 ДВ
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 6
|14.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|08.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: ЦСКА — «Химки». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|20
|43
|2
|Зенит
|19
|40
|3
|Спартак М
|19
|40
|4
|Локомотив М
|20
|37
|5
|Динамо М
|19
|36
|6
|ЦСКА
|19
|32
|7
|Ростов
|19
|27
|8
|Рубин
|19
|26
|9
|Акрон
|19
|22
|10
|Крылья Советов
|19
|19
|11
|Пари Нижний Новгород
|20
|19
|12
|Химки
|19
|19
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|19
|18
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|20
|17
| 15
Зона вылета
|Факел
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|19
|8