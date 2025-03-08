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ЦСКА - Химки 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 16:00
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
08 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
ЦСКА
Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Химки, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
СербияМарко Николич
ИспанияФранк Себриан Артига
История личных встреч
31.08.2024Мир Российская Премьер-лига7-й турХимки0 : 2ЦСКА
20.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024ЦСКА3 : 0Химки
09.04.2023Мир Российская Премьер-лига22-й турЦСКА3 : 0Химки
01.10.2022Мир Российская Премьер-лига11-й турХимки1 : 2ЦСКА
09.04.2022Россия - Премьер-Лига24-й турХимки4 : 2ЦСКА
21.11.2021Россия - Премьер-Лига15-й турЦСКА0 : 0Химки
06.12.2020Россия - Премьер-Лига17-й турЦСКА2 : 2Химки
08.08.2020Россия - Премьер-Лига1-й турХимки0 : 2ЦСКА
08.07.2015Товарищеские матчи (клубы) - 2015Июль 2015ЦСКА4 : 1Химки
02.07.2014Товарищеские матчи (клубы) - 2014Июль 2014ЦСКА3 : 0Химки
01.03.2025Мир Российская Премьер-лига19-й тур0 : 0ЦСКА
22.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025ЦСКА4 : 2
17.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025ЦСКА1 : 1
17.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025ЦСКА0 : 0
10.02.2025Winline Зимний Кубок РПЛЗа 3-е местоЦСКА1 : 2
02.03.2025Мир Российская Премьер-лига19-й турХимки1 : 0
22.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 1 ДВХимки
18.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Химки1 : 6
14.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Химки2 : 0
08.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Химки1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: ЦСКА — «Химки». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит1940
3 Спартак М1940
4 Локомотив М2037
5 Динамо М1936
6 ЦСКА1932
7 Ростов1927
8 Рубин1926
9 Акрон1922
10 Крылья Советов1919
11 Пари Нижний Новгород2019
12 Химки1919
13
Стыковая зона
Динамо Мх1918
14
Стыковая зона
Ахмат2017
15
Зона вылета
Факел1914
16
Зона вылета
Оренбург198

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