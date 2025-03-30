Наполи - Милан 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 20:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
30 Марта 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Милан, которое состоится 30 Марта 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Милан
Милан
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|6
|пз
|Билли Гилмор
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|16
|вр
|Мик Меньян
|32
|зщ
|Кайл Уокер
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|28
|зщ
|Малик Тшау
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|18.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|12.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 4
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|27.02.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура Серии A: «Наполи» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|61
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|29
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|29
|51
|7
|Рома
|29
|49
|8
|Фиорентина
|29
|48
|9
|Милан
|29
|47
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|29
|38
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Комо
|30
|30
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|29
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15