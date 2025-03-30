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Наполи - Милан 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 20:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
30 Марта 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Наполи
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Милан, которое состоится 30 Марта 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Милан
Милан
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
6ШотландияпзБилли Гилмор
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
11БельгиянпРомелу Лукаку
81ИталиянпДжакомо Распадори
16ФранцияврМик Меньян
32АнглиязщКайл Уокер
46ИталиязщМаттео Габбиа
28ГерманиязщМалик Тшау
19ФранциязщТео Эрнандес
38ФранцияпзУоррен Бондо
29ФранцияпзЮссуф Фофана
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАнпКристиан Пулишич
10ПортугалиянпРафаэл Леау
90АнглиянпТэмми Абрахам
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
29.10.2024Италия — Серия А10-й турМилан0 : 2Наполи
11.02.2024Италия - Серия А24-й турМилан1 : 0Наполи
29.10.2023Италия - Серия А10-й турНаполи2 : 2Милан
18.04.2023Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчНаполи1 : 1Милан
12.04.2023Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчМилан1 : 0Наполи
02.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турНаполи0 : 4Милан
18.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турМилан1 : 2Наполи
06.03.2022Италия - Серия А28-й турНаполи0 : 1Милан
19.12.2021Италия - Серия А18-й турМилан0 : 1Наполи
14.03.2021Италия - Серия А27-й турМилан0 : 1Наполи
16.03.2025Италия — Серия А29-й тур0 : 0Наполи
09.03.2025Италия — Серия А28-й турНаполи2 : 1
01.03.2025Италия — Серия А27-й турНаполи1 : 1
23.02.2025Италия — Серия А26-й тур2 : 1Наполи
15.02.2025Италия — Серия А25-й тур2 : 2Наполи
15.03.2025Италия — Серия А29-й турМилан2 : 1
08.03.2025Италия — Серия А28-й тур2 : 3Милан
02.03.2025Италия — Серия А27-й турМилан1 : 2
27.02.2025Италия — Серия А9-й тур2 : 1Милан
22.02.2025Италия — Серия А26-й тур2 : 1Милан
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура Серии A: «Наполи» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2964
2
Лига чемпионов
Наполи2961
3
Лига чемпионов
Аталанта2958
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2951
7 Рома2949
8 Фиорентина2948
9 Милан2947
10 Удинезе2940
11 Торино2938
12 Дженоа3035
13 Комо3030
14 Верона2929
15 Кальяри2926
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца2915

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