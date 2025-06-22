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Дания U21 - Франция U21 22 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 22-06-2025 18:00
22 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025, 1/4 финала
Дания U21
Франция U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания U21 - Франция U21, которое состоится 22 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания U21
Франция U21
Главные тренеры
Дания Штеффен Хойер
История личных встреч
18.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 3-й тур Дания U212 : 2
15.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 2-й тур 1 : 2Дания U21
12.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 1-й тур 2 : 3Дания U21
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа I Дания U212 : 0
10.09.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа I Дания U215 : 0
17.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа C. 3-й тур Франция U214 : 1
14.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа C. 2-й тур Франция U213 : 2
11.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа C. 1-й тур 0 : 0Франция U21
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа H Франция U211 : 2
11.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа H 0 : 3Франция U21
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания U2137
2
1/4 финала
Италия U2137
3 Словакия U2133
4 Румыния U2130
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия U2139
2
1/4 финала
Англия U2134
3 Чехия U2133
4 Словения U2131
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия U2137
2
1/4 финала
Франция U2137
3 Грузия U2133
4 Польша U2130
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания U2137
2
1/4 финала
Нидерланды U2134
3 Украина U2133
4 Финляндия U2132

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