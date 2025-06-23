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Нидерланды U19 - Румыния U19 23 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 23-06-2025 20:00
23 Июня 2025 года в 21:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2025, 1/2 финала
Нидерланды U19
Румыния U19

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды U19 - Румыния U19, которое состоится 23 Июня 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2025, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды U19
Румыния U19
Главные тренеры
Румыния Марин Йон
История личных встреч
20.06.2025 U19 ЧЕ-2025 Группа B. 3-й тур Нидерланды U194 : 2
17.06.2025 U19 ЧЕ-2025 Группа B. 2-й тур 0 : 2Нидерланды U19
14.06.2025 U19 ЧЕ-2025 Группа B. 1-й тур 0 : 3Нидерланды U19
19.06.2025 U19 ЧЕ-2025 Группа A. 3-й тур 0 : 3Румыния U19
16.06.2025 U19 ЧЕ-2025 Группа A. 2-й тур Румыния U191 : 3
13.06.2025 U19 ЧЕ-2025 Группа A. 1-й тур Румыния U192 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/2 финала
Испания U1939
2
1/2 финала
Румыния U1936
3 Дания U1933
4 Черногория U1930
Группа B
КомандаИО
1
1/2 финала
Нидерланды U1939
2
1/2 финала
Германия U1934
3 Англия U1932
4 Норвегия U1931

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