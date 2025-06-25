Германия U21 - Франция U21 25 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 25-06-2025 21:00
Стадион: Кошицка Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
25 Июня 2025 года в 22:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025, 1/2 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия U21 - Франция U21, которое состоится 25 Июня 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кошицка Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия U21
Франция U21
Главные тренеры
|Антонио Ди Сальво
История личных встреч
|22.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|18.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|15.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа B. 2-й тур
|2 : 4
|12.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|15.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа D
|3 : 3
|22.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|1/4 финала
|2 : 3
|17.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа C. 3-й тур
|4 : 1
|14.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа C. 2-й тур
|3 : 2
|11.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа C. 1-й тур
|0 : 0
|15.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа H
|1 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания U21
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Италия U21
|3
|7
|3
|Словакия U21
|3
|3
|4
|Румыния U21
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия U21
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Англия U21
|3
|4
|3
|Чехия U21
|3
|3
|4
|Словения U21
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия U21
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Франция U21
|3
|7
|3
|Грузия U21
|3
|3
|4
|Польша U21
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания U21
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Нидерланды U21
|3
|4
|3
|Украина U21
|3
|3
|4
|Финляндия U21
|3
|2