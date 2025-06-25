Германия U21 - Франция U21 25 Июня прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия U21 - Франция U21, которое состоится 25 Июня 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кошицка Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.