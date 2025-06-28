11:13 ()
Свернуть список

Англия U21 - Германия U21 28 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 28-06-2025 21:00
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
28 Июня 2025 года в 22:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025, Финал
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Англия U21
Германия U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U21 - Германия U21, которое состоится 28 Июня 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025, Финал, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия U21
Германия U21
Главные тренеры
Ирландия Ли Карсли
Германия Антонио Ди Сальво
История личных встреч
18.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа B. 3-й тур Англия U211 : 2Германия U21
27.06.2017 U21 ЧЕ-2017 1/2 финала Англия U212 : 2 3 : 4Германия U21
25.06.2025 U21 ЧЕ-2025 1/2 финала Англия U212 : 1
21.06.2025 U21 ЧЕ-2025 1/4 финала 1 : 3Англия U21
18.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа B. 3-й тур Англия U211 : 2Германия U21
15.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа B. 2-й тур Англия U210 : 0
12.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа B. 1-й тур 1 : 3Англия U21
25.06.2025 U21 ЧЕ-2025 1/2 финала Германия U213 : 0
22.06.2025 U21 ЧЕ-2025 1/4 финала Германия U213 : 2 ДВ
18.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа B. 3-й тур Англия U211 : 2Германия U21
15.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа B. 2-й тур 2 : 4Германия U21
12.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа B. 1-й тур Германия U213 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания U2137
2
1/4 финала
Италия U2137
3 Словакия U2133
4 Румыния U2130
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия U2139
2
1/4 финала
Англия U2134
3 Чехия U2133
4 Словения U2131
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия U2137
2
1/4 финала
Франция U2137
3 Грузия U2133
4 Польша U2130
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания U2137
2
1/4 финала
Нидерланды U2134
3 Украина U2133
4 Финляндия U2132

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close