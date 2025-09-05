05:32 ()
Литва U21 - Украина U21 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 18:00
05 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа H
Литва U21
Украина U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва U21 - Украина U21, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа H, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Литва U21
Украина U21
История личных встреч
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа I 3 : 0Литва U21
10.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа I 0 : 2Литва U21
06.09.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа I Литва U211 : 2
26.03.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа I 3 : 0Литва U21
22.03.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа I 2 : 1Литва U21
18.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 3-й тур 2 : 0Украина U21
15.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 2-й тур 0 : 2Украина U21
12.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 1-й тур Украина U212 : 3
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа F 1 : 0Украина U21
11.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа F 2 : 1Украина U21
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия U2113
2 Кипр U2100
3 Косово U2100
4 Румыния U2100
5 Испания U2100
6 Сан-Марино U2110
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Азербайджан U2100
2 Болгария U2100
3 Чехия U2100
4 Гибралтар U2100
5 Португалия U2100
6 Шотландия U2100
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова U2113
2 Франция U2100
3 Исландия U2100
4 Люксембург U2100
5 Швейцария U2100
6 Эстония U2110
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Молдавия U2113
2 Казахстан U2113
3 Англия U2100
4 Ирландия U2100
5 Словакия U2100
6 Андорра U2120
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Армения U2100
2 Италия U2100
3 Черногория U2100
4 Северная Македония U2100
5 Польша U2100
6 Швеция U2100
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Грузия U2100
2 Германия U2100
3 Греция U2100
4 Латвия U2100
5 Мальта U2100
6 Северная Ирландия U2100
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина U2100
2 Израиль U2100
3 Нидерланды U2100
4 Норвегия U2100
5 Словения U2100
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия U2100
2 Венгрия U2100
3 Литва U2100
4 Турция U2100
5 Украина U2100
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия U2111
2 Беларусь U2111
3 Австрия U2100
4 Дания U2100
5 Уэльс U2100

