Казахстан U21 - Англия U21 08 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-09-2025 17:00
08 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа D
Казахстан U21
Англия U21

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан U21 - Англия U21, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан U21
Англия U21
История личных встреч
06.10.2016 U21 ЧЕ-2017 Группа 9 Казахстан U210 : 1Англия U21
13.10.2015 U21 ЧЕ-2017 Группа 9 Англия U213 : 0Казахстан U21
05.06.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа D Казахстан U211 : 0
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа B Казахстан U213 : 2
10.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа B 4 : 3Казахстан U21
10.09.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа B Казахстан U210 : 3
05.09.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа B Казахстан U214 : 1
28.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Финал Англия U213 : 2 ДВ
25.06.2025 U21 ЧЕ-2025 1/2 финала Англия U212 : 1
21.06.2025 U21 ЧЕ-2025 1/4 финала 1 : 3Англия U21
18.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа B. 3-й тур Англия U211 : 2
15.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа B. 2-й тур Англия U210 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия U2113
2 Испания U2113
3 Косово U2111
4 Румыния U2111
5 Кипр U2110
6 Сан-Марино U2110
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия U2113
2 Болгария U2113
3 Чехия U2113
4 Шотландия U2110
5 Гибралтар U2110
6 Азербайджан U2110
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова U2126
2 Швейцария U2113
3 Франция U2100
4 Люксембург U2100
5 Исландия U2110
6 Эстония U2120
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия U2113
2 Словакия U2113
3 Казахстан U2113
4 Молдавия U2123
5 Англия U2100
6 Андорра U2130
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Польша U2113
2 Швеция U2113
3 Италия U2113
4 Черногория U2110
5 Армения U2110
6 Северная Македония U2110
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Грузия U2100
2 Германия U2100
3 Греция U2100
4 Латвия U2100
5 Мальта U2100
6 Северная Ирландия U2100
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина U2111
2 Израиль U2111
3 Нидерланды U2100
4 Норвегия U2100
5 Словения U2100
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина U2113
2 Хорватия U2100
3 Венгрия U2100
4 Турция U2100
5 Литва U2110
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия U2111
2 Беларусь U2111
3 Австрия U2100
4 Дания U2100
5 Уэльс U2100

