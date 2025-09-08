Казахстан U21 - Англия U21 08 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-09-2025 17:00
08 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа D
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан U21 - Англия U21, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан U21
Англия U21
История личных встреч
|06.10.2016
|U21 ЧЕ-2017
|Группа 9
|0 : 1
|13.10.2015
|U21 ЧЕ-2017
|Группа 9
|3 : 0
|05.06.2025
|U21 ЧЕ-2027 — квалификация
|Группа D
|1 : 0
|15.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа B
|3 : 2
|10.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа B
|4 : 3
|10.09.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа B
|0 : 3
|05.09.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа B
|4 : 1
|28.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Финал
|3 : 2 ДВ
|25.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|1/2 финала
|2 : 1
|21.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|1/4 финала
|1 : 3
|18.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|15.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа B. 2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Финляндия U21
|1
|3
|2
|Испания U21
|1
|3
|3
|Косово U21
|1
|1
|4
|Румыния U21
|1
|1
|5
|Кипр U21
|1
|0
|6
|Сан-Марино U21
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия U21
|1
|3
|2
|Болгария U21
|1
|3
|3
|Чехия U21
|1
|3
|4
|Шотландия U21
|1
|0
|5
|Гибралтар U21
|1
|0
|6
|Азербайджан U21
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Фарерские острова U21
|2
|6
|2
|Швейцария U21
|1
|3
|3
|Франция U21
|0
|0
|4
|Люксембург U21
|0
|0
|5
|Исландия U21
|1
|0
|6
|Эстония U21
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Ирландия U21
|1
|3
|2
|Словакия U21
|1
|3
|3
|Казахстан U21
|1
|3
|4
|Молдавия U21
|2
|3
|5
|Англия U21
|0
|0
|6
|Андорра U21
|3
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Польша U21
|1
|3
|2
|Швеция U21
|1
|3
|3
|Италия U21
|1
|3
|4
|Черногория U21
|1
|0
|5
|Армения U21
|1
|0
|6
|Северная Македония U21
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Грузия U21
|0
|0
|2
|Германия U21
|0
|0
|3
|Греция U21
|0
|0
|4
|Латвия U21
|0
|0
|5
|Мальта U21
|0
|0
|6
|Северная Ирландия U21
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина U21
|1
|1
|2
|Израиль U21
|1
|1
|3
|Нидерланды U21
|0
|0
|4
|Норвегия U21
|0
|0
|5
|Словения U21
|0
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Украина U21
|1
|3
|2
|Хорватия U21
|0
|0
|3
|Венгрия U21
|0
|0
|4
|Турция U21
|0
|0
|5
|Литва U21
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Бельгия U21
|1
|1
|2
|Беларусь U21
|1
|1
|3
|Австрия U21
|0
|0
|4
|Дания U21
|0
|0
|5
|Уэльс U21
|0
|0