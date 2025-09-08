Беларусь U21 - Австрия U21 08 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-09-2025 18:00
08 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа I
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь U21 - Австрия U21, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа I, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Беларусь U21
Австрия U21
История личных встреч
|04.09.2025
|U21 ЧЕ-2027 — квалификация
|Группа I
|1 : 1
|15.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа G
|1 : 0
|22.03.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа G
|1 : 0
|20.11.2023
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа G
|0 : 1
|15.11.2023
|Товарищеские матчи U21 - 2023
|Товарищеские матчи U21
|1 : 3
|15.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа H
|1 : 2
|11.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа H
|1 : 1
|06.09.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа H
|0 : 2
|26.03.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа H
|2 : 2
|17.11.2023
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа H
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Финляндия U21
|1
|3
|2
|Испания U21
|1
|3
|3
|Косово U21
|1
|1
|4
|Румыния U21
|1
|1
|5
|Кипр U21
|1
|0
|6
|Сан-Марино U21
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия U21
|1
|3
|2
|Болгария U21
|1
|3
|3
|Чехия U21
|1
|3
|4
|Шотландия U21
|1
|0
|5
|Гибралтар U21
|1
|0
|6
|Азербайджан U21
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Фарерские острова U21
|2
|6
|2
|Швейцария U21
|1
|3
|3
|Франция U21
|0
|0
|4
|Люксембург U21
|0
|0
|5
|Исландия U21
|1
|0
|6
|Эстония U21
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Ирландия U21
|1
|3
|2
|Словакия U21
|1
|3
|3
|Казахстан U21
|1
|3
|4
|Молдавия U21
|2
|3
|5
|Англия U21
|0
|0
|6
|Андорра U21
|3
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Польша U21
|1
|3
|2
|Швеция U21
|1
|3
|3
|Италия U21
|1
|3
|4
|Черногория U21
|1
|0
|5
|Армения U21
|1
|0
|6
|Северная Македония U21
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Грузия U21
|0
|0
|2
|Германия U21
|0
|0
|3
|Греция U21
|0
|0
|4
|Латвия U21
|0
|0
|5
|Мальта U21
|0
|0
|6
|Северная Ирландия U21
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина U21
|1
|1
|2
|Израиль U21
|1
|1
|3
|Нидерланды U21
|0
|0
|4
|Норвегия U21
|0
|0
|5
|Словения U21
|0
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Украина U21
|1
|3
|2
|Хорватия U21
|0
|0
|3
|Венгрия U21
|0
|0
|4
|Турция U21
|0
|0
|5
|Литва U21
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Бельгия U21
|1
|1
|2
|Беларусь U21
|1
|1
|3
|Австрия U21
|0
|0
|4
|Дания U21
|0
|0
|5
|Уэльс U21
|0
|0