Беларусь U21 - Австрия U21 08 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-09-2025 18:00
08 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа I
Беларусь U21
Австрия U21

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь U21 - Австрия U21, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа I, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Беларусь U21
Австрия U21
История личных встреч
04.09.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа I Беларусь U211 : 1
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа G 1 : 0Беларусь U21
22.03.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа G Беларусь U211 : 0
20.11.2023 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа G Беларусь U210 : 1
15.11.2023 Товарищеские матчи U21 - 2023 Товарищеские матчи U21 Беларусь U211 : 3
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа H 1 : 2Австрия U21
11.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа H Австрия U211 : 1
06.09.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа H 0 : 2Австрия U21
26.03.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа H Австрия U212 : 2
17.11.2023 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа H Австрия U212 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия U2113
2 Испания U2113
3 Косово U2111
4 Румыния U2111
5 Кипр U2110
6 Сан-Марино U2110
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия U2113
2 Болгария U2113
3 Чехия U2113
4 Шотландия U2110
5 Гибралтар U2110
6 Азербайджан U2110
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова U2126
2 Швейцария U2113
3 Франция U2100
4 Люксембург U2100
5 Исландия U2110
6 Эстония U2120
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия U2113
2 Словакия U2113
3 Казахстан U2113
4 Молдавия U2123
5 Англия U2100
6 Андорра U2130
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Польша U2113
2 Швеция U2113
3 Италия U2113
4 Черногория U2110
5 Армения U2110
6 Северная Македония U2110
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Грузия U2100
2 Германия U2100
3 Греция U2100
4 Латвия U2100
5 Мальта U2100
6 Северная Ирландия U2100
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина U2111
2 Израиль U2111
3 Нидерланды U2100
4 Норвегия U2100
5 Словения U2100
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина U2113
2 Хорватия U2100
3 Венгрия U2100
4 Турция U2100
5 Литва U2110
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия U2111
2 Беларусь U2111
3 Австрия U2100
4 Дания U2100
5 Уэльс U2100

