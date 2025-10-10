Украина U21 - Венгрия U21 10 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-10-2025 18:00
10 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа H
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Венгрия U21, которое состоится 10 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа H, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина U21
Венгрия U21
Главные тренеры
|Унаи Мельгоса
История личных встреч
|05.09.2025
|U21 ЧЕ-2027 — квалификация
|Группа H
|0 : 4
|18.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
|15.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|12.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа D. 1-й тур
|2 : 3
|15.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа F
|1 : 0
|09.09.2025
|U21 ЧЕ-2027 — квалификация
|Группа H
|1 : 1
|15.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа B
|0 : 1
|10.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа B
|2 : 1
|10.09.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа B
|0 : 1
|26.03.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа B
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Финляндия U21
|2
|6
|2
|Испания U21
|2
|6
|3
|Румыния U21
|2
|4
|4
|Косово U21
|2
|1
|5
|Кипр U21
|2
|0
|6
|Сан-Марино U21
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия U21
|2
|6
|2
|Чехия U21
|2
|6
|3
|Болгария U21
|2
|4
|4
|Шотландия U21
|3
|3
|5
|Азербайджан U21
|2
|1
|6
|Гибралтар U21
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Фарерские острова U21
|3
|9
|2
|Швейцария U21
|1
|3
|3
|Исландия U21
|2
|1
|4
|Эстония U21
|3
|1
|5
|Франция U21
|0
|0
|6
|Люксембург U21
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словакия U21
|2
|6
|2
|Ирландия U21
|2
|6
|3
|Англия U21
|1
|3
|4
|Молдавия U21
|3
|3
|5
|Казахстан U21
|2
|3
|6
|Андорра U21
|4
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Польша U21
|2
|6
|2
|Италия U21
|2
|6
|3
|Черногория U21
|2
|3
|4
|Швеция U21
|2
|3
|5
|Северная Македония U21
|2
|0
|6
|Армения U21
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция U21
|1
|3
|2
|Германия U21
|1
|3
|3
|Северная Ирландия U21
|1
|1
|4
|Грузия U21
|1
|1
|5
|Латвия U21
|1
|0
|6
|Мальта U21
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия U21
|1
|3
|2
|Израиль U21
|2
|2
|3
|Нидерланды U21
|1
|1
|4
|Босния и Герцеговина U21
|1
|1
|5
|Словения U21
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Украина U21
|1
|3
|2
|Хорватия U21
|1
|1
|3
|Венгрия U21
|1
|1
|4
|Турция U21
|1
|1
|5
|Литва U21
|2
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания U21
|1
|3
|2
|Австрия U21
|1
|3
|3
|Бельгия U21
|1
|1
|4
|Беларусь U21
|2
|1
|5
|Уэльс U21
|1
|0