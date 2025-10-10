03:57 ()
Украина U21 - Венгрия U21 10 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-10-2025 18:00
10 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа H
Украина U21
Венгрия U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Венгрия U21, которое состоится 10 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа H, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U21
Венгрия U21
Главные тренеры
Испания Унаи Мельгоса
История личных встреч
05.09.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа H 0 : 4Украина U21
18.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 3-й тур 2 : 0Украина U21
15.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 2-й тур 0 : 2Украина U21
12.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 1-й тур Украина U212 : 3
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа F 1 : 0Украина U21
09.09.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа H 1 : 1Венгрия U21
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа B 0 : 1Венгрия U21
10.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа B Венгрия U212 : 1
10.09.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа B Венгрия U210 : 1
26.03.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа B 0 : 3Венгрия U21
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия U2126
2 Испания U2126
3 Румыния U2124
4 Косово U2121
5 Кипр U2120
6 Сан-Марино U2120
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия U2126
2 Чехия U2126
3 Болгария U2124
4 Шотландия U2133
5 Азербайджан U2121
6 Гибралтар U2130
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова U2139
2 Швейцария U2113
3 Исландия U2121
4 Эстония U2131
5 Франция U2100
6 Люксембург U2110
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия U2126
2 Ирландия U2126
3 Англия U2113
4 Молдавия U2133
5 Казахстан U2123
6 Андорра U2140
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Польша U2126
2 Италия U2126
3 Черногория U2123
4 Швеция U2123
5 Северная Македония U2120
6 Армения U2120
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция U2113
2 Германия U2113
3 Северная Ирландия U2111
4 Грузия U2111
5 Латвия U2110
6 Мальта U2110
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия U2113
2 Израиль U2122
3 Нидерланды U2111
4 Босния и Герцеговина U2111
5 Словения U2110
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина U2113
2 Хорватия U2111
3 Венгрия U2111
4 Турция U2111
5 Литва U2121
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания U2113
2 Австрия U2113
3 Бельгия U2111
4 Беларусь U2121
5 Уэльс U2110

