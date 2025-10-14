21:46 ()
Хорватия U21 - Украина U21 14 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-10-2025 18:00
14 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа H
Хорватия U21
Украина U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия U21 - Украина U21, которое состоится 14 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа H, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия U21
Украина U21
Главные тренеры
Хорватия Ивица Олич
Испания Унаи Мельгоса
История личных встреч
09.09.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа H 1 : 1Хорватия U21
19.11.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Плей-офф Хорватия U213 : 2 6 : 7
15.11.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Плей-офф 1 : 0Хорватия U21
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа G Хорватия U213 : 2
11.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа G Хорватия U212 : 0
10.10.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа H Украина U213 : 3
05.09.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа H 0 : 4Украина U21
18.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 3-й тур 2 : 0Украина U21
15.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 2-й тур 0 : 2Украина U21
12.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 1-й тур Украина U212 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия U2126
2 Испания U2126
3 Румыния U2124
4 Косово U2121
5 Кипр U2120
6 Сан-Марино U2120
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия U2139
2 Чехия U2139
3 Болгария U2134
4 Шотландия U2133
5 Азербайджан U2131
6 Гибралтар U2130
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова U2149
2 Швейцария U2124
3 Франция U2113
4 Исландия U2132
5 Эстония U2142
6 Люксембург U2121
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия U2137
2 Ирландия U2137
3 Англия U2126
4 Молдавия U2143
5 Казахстан U2133
6 Андорра U2153
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Польша U2139
2 Италия U2139
3 Черногория U2133
4 Северная Македония U2133
5 Швеция U2133
6 Армения U2130
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция U2126
2 Северная Ирландия U2124
3 Германия U2123
4 Грузия U2122
5 Латвия U2121
6 Мальта U2120
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия U2113
2 Израиль U2133
3 Нидерланды U2122
4 Босния и Герцеговина U2122
5 Словения U2121
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина U2124
2 Турция U2124
3 Венгрия U2122
4 Хорватия U2111
5 Литва U2131
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия U2124
2 Дания U2124
3 Бельгия U2124
4 Беларусь U2121
5 Уэльс U2120

Новости футбола

Обзоры матчей

