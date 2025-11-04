Британский скаут о футболисте сборной Украины: «Он демонстрирует некоторую нестабильность»

Дата публикации: 04-11-2025 19:55

Британский скаут Брайан Кинг выразил своё мнение о выступлениях украинского защитника Виталия Миколенко, который играет за английский клуб «Эвертон».

«Миколенко — игрок с переменным уровнем игры. За последнее время он не всегда демонстрирует стабильные и высокие результаты», — отметил Кинг в интервью изданию Goodison News.

В текущем сезоне Виталий провёл за «Эвертон» восемь матчей, однако пока не сумел проявить себя результативными действиями и не записал на свой счёт голевых передач или забитых мячей.

Тем не менее, ранее поступали сведения, что несколько клубов из топовых европейских чемпионатов — Ла Лиги и Серии А — следят за игрой Миколенко и рассматривают возможность подписания украинского защитника.

Таким образом, несмотря на некоторые трудности в сезоне, интерес к игроку остаётся, а перспективы дальнейшего развития карьеры Миколенко всё ещё продолжают вызывать внимание у специалистов и скаутов ведущих клубов Италии и Испании.