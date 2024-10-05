Слован Бр - Динамо З 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
05 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Динамо З, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Динамо З
Загреб, Хорватия
|71
|вр
|Доминик Такач
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|6
|зщ
|Кевин Виммер
|28
|пз
|Сесар Блэкман
|77
|пз
|Данил Игнатенко
|88
|пз
|Кириакос Саввидис
|10
|пз
|Марко Толич
|23
|нп
|Зуберу Шарани
|11
|нп
|Тигран Барсегян
|13
|нп
|Давид Стрелец
|1
|вр
|Даниэль Загорац
|28
|зщ
|Кевин Теофиль-Катерин
|6
|зщ
|Максим Бернауэр
|4
|зщ
|Рауль Торренте
|22
|зщ
|Стефан Ристовски
|3
|зщ
|Такуя Огивара
|5
|пз
|Ариян Адеми
|27
|пз
|Йосип Мишич
|25
|пз
|Петар Сучич
|10
|пз
|Мартин Батурина
|17
|нп
|Сандро Куленович
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Ненад Бьелица
История личных встреч
|02.11.2024
|Словакия — Суперлига
|13-й тур
|1 : 3
|30.10.2024
|Словакия — Суперлига
|3-й тур
|2 : 3
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Словакия — Суперлига
|11-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Словакия — Суперлига
|10-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Хорватия — Первая лига
|12-й тур
|0 : 4
|27.10.2024
|Хорватия — Первая лига
|11-й тур
|2 : 4
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Хорватия — Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Хорватия — Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 18
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 20
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 21
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Динамо З
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Жирона
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Брюгге
|3
|3
|27
|Атлетико М
|3
|3
|28
|ПСВ Эйндховен
|3
|2
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0