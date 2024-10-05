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Слован Бр - Динамо З 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
05 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Слован Бр
Динамо З

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Динамо З, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Динамо З
Загреб, Хорватия
71СловакияврДоминик Такач
12СловениязщКенан Байрич
4ГрузиязщГурам Кашия
6АвстриязщКевин Виммер
28ПанамапзСесар Блэкман
77УкраинапзДанил Игнатенко
88ГрецияпзКириакос Саввидис
10ХорватияпзМарко Толич
23ГананпЗуберу Шарани
11АрмениянпТигран Барсегян
13СловакиянпДавид Стрелец
1ХорватияврДаниэль Загорац
28МартиниказщКевин Теофиль-Катерин
6ФранциязщМаксим Бернауэр
4ИспаниязщРауль Торренте
22Северная МакедониязщСтефан Ристовски
3ЯпониязщТакуя Огивара
5Северная МакедонияпзАриян Адеми
27ХорватияпзЙосип Мишич
25ХорватияпзПетар Сучич
10ХорватияпзМартин Батурина
17ХорватиянпСандро Куленович
Главные тренеры
СловакияВладимир Вайсс
ХорватияНенад Бьелица
История личных встреч
02.11.2024Словакия — Суперлига13-й тур1 : 3Слован Бр
30.10.2024Словакия — Суперлига3-й тур2 : 3Слован Бр
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур2 : 0Слован Бр
19.10.2024Словакия — Суперлига11-й тур0 : 1Слован Бр
05.10.2024Словакия — Суперлига10-й турСлован Бр1 : 1
01.11.2024Хорватия — Первая лига12-й тур0 : 4Динамо З
27.10.2024Хорватия — Первая лига11-й турДинамо З2 : 4
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 2Динамо З
19.10.2024Хорватия — Первая лига10-й тур2 : 2Динамо З
06.10.2024Хорватия — Первая лига9-й тур0 : 1Динамо З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Барселона36
11
Плей-офф
Боруссия Д36
12
Плей-офф
Реал Мадрид36
13
Плей-офф
Бенфика36
14
Плей-офф
Ювентус36
15
Плей-офф
Лилль36
16
Плей-офф
Фейеноорд36
17
Плей-офф
Аталанта35
18
Плей-офф
Штутгарт34
19
Плей-офф
ПСЖ34
20
Плей-офф
Селтик34
21
Плей-офф
Спарта П34
22
Плей-офф
Динамо З34
23
Плей-офф
Бавария33
24
Плей-офф
Жирона33
25 Милан33
26 Брюгге33
27 Атлетико М33
28 ПСВ Эйндховен32
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр30

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