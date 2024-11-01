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Аль-Наср - Аль-Айн 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 4-й тур
Аль-Наср
Аль-Айн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Айн, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияСтефано Пиоли
АргентинаЭрнан Креспо
История личных встреч
11.03.2024Лига чемпионов АФК - 20241/4 финала. 2-й матчАль-Наср4 : 3 1 : 3Аль-Айн
04.03.2024Лига чемпионов АФК - 20241/4 финала. 1-й матчАль-Айн1 : 0Аль-Наср
24.09.2020Лига чемпионов АФК - 2020Группа D. 6-й турАль-Наср0 : 1Аль-Айн
18.02.2020Лига чемпионов АФК - 2020Группа D. 2-й турАль-Айн1 : 2Аль-Наср
01.11.2024Саудовская Аравия — Про-Лига9-й турАль-Наср1 : 1
25.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига8-й тур3 : 3Аль-Наср
22.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 3-й тур0 : 1Аль-Наср
18.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига7-й тур1 : 2Аль-Наср
05.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига6-й турАль-Наср3 : 0
21.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 3-й турАль-Айн4 : 5
01.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур4 : 2Аль-Айн
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й турАль-Айн1 : 1
25.05.2024Лига чемпионов АФК - 2024Финал. 2-й матчАль-Айн5 : 1
11.05.2024Лига чемпионов АФК - 2024Финал. 1-й матч2 : 1Аль-Айн
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль412
2
1/8 финала
Аль-Ахли412
3
1/8 финала
Аль-Садд48
4
1/8 финала
Аль-Наср37
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Гарафа44
7
1/8 финала
Эстегляль43
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Персеполис42
10 Аль-Шорта42
11 Аль-Айн31
12 Аль-Райян30
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу39
2
1/8 финала
Виссел Кобе37
3
1/8 финала
Бурирам Юнайтед37
4
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа36
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань34
6
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим34
7
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос34
8
1/8 финала
Шанхай Порт34
9 Пхохан Стилерс33
10 Кавасаки Фронтале33
11 Сентрал Кост Маринерс30
12 Ульсан Хёндэ30

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