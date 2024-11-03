17:08 ()
Свернуть список

«Барселона» хочет включить своего нападающего в сделку по покупке Дьекереша

Дата публикации: 03-11-2024

«Барселона» проявляет интерес к Виктору Дьекерешу. Каталонцы рассчитывают договориться со «Спортингом» о включении Витора Роке в сделку по шведу. Информацию опубликовал ресурс «A Bola».

В соглашении Дьекереша с португальской командой есть пункт об отступных, позволяющий выкупить права на него за 100 000 000 евро. «Сине-гранатовые» намерены уменьшить данную сумму, добавив в сделку Роке, с которым каталонцы готовы расстаться.

В текущем сезоне в активе Виктора 20 забитых мячей и 4 результативные передачи в 16 встречах за «Спортинг».

С клубом из Лиссабона центрфорварда связывает контракт до 2028 года. Рыночный ценник на 26-летнего футболиста составляет 70 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close