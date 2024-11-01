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Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
05 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Мидлсбро
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Мидлсбро0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Мидлсбро3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Мидлсбро
09.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Мидлсбро
18.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Мидлсбро2 : 3Куинз Парк Рейнджерс
17.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Мидлсбро1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Мидлсбро
05.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Мидлсбро0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
09.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Мидлсбро
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Мидлсбро0 : 3
27.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 3Мидлсбро
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Мидлсбро1 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Мидлсбро0 : 2
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 1Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Лидс Юнайтед1326
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1325
4
Плей-офф
Бёрнли1323
5
Плей-офф
Уотфорд1322
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1321
7 Миллуолл1319
8 Блэкберн Роверс1319
9 Бристоль Сити1319
10 Норвич Сити1318
11 Мидлсбро1318
12 Суонси Сити1316
13 Ковентри Сити1315
14 Дерби Каунти1315
15 Халл Сити1315
16 Сток Сити1315
17 Кардифф Сити1315
18 Шеффилд Уэнсдей1315
19 Оксфорд Юнайтед1314
20 Престон Норт Энд1314
21 Лутон Таун1312
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1310
24
Зона вылета
Портсмут139

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