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«Барселона» может приобрести одного из самых талантливых голкиперов Франции за 40 млн евро

Дата публикации: 03-11-2024

«Diario Sport» информирует, что «Барселона» проявляет интерес к Люку Шевалье из «Лилля».

Каталонцы уже совершили ряд действий по уточнению отдельных условий возможного трансфера. Голкипера «Лилля» представители «сине-гранатовых» ведут с сезона 2023/2024. При этом каталонцы считают, что приобрести вратаря дешевле 40 млн евро не удастся.

Миккель Бек, работающий с Шевалье, имеет хорошие контакты с «Барселоной», поскольку также является агентом Луки Диня, ранее выступавшего за испанский гранд. У него было несколько встреч с командами, проявлявшими интерес к голкиперу.

С «Лиллем» Шевалье связан контрактом до 2027 года. В этом сезоне Люк защищал ворота «догов» в 17 играх (7 матчей без пропущенных мячей).

Transfermarkt.de оценивает его в 25 млн евро.

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