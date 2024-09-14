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Сток Сити - Оксфорд Юнайтед 25 Января прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
25 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Сток Сити
Оксфорд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 25 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0Сток Сити
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 3 : 1Сток Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 1 : 1Сток Сити
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 2 ДВСток Сити
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Сток Сити0 : 0
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 0Сток Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 3 : 1Оксфорд Юнайтед
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2858
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2854
5
Плей-офф
Мидлсбро2844
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс2842
7 Вест Бромвич Альбион2841
8 Уотфорд2841
9 Бристоль Сити2838
10 Куинз Парк Рейнджерс2838
11 Шеффилд Уэнсдей2838
12 Норвич Сити2836
13 Ковентри Сити2835
14 Оксфорд Юнайтед2835
15 Суонси Сити2834
16 Престон Норт Энд2834
17 Миллуолл2731
18 Портсмут2729
19 Сток Сити2828
20 Кардифф Сити2828
21 Дерби Каунти2827
22
Зона вылета
Халл Сити2826
23
Зона вылета
Лутон Таун2826
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2821

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