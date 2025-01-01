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Борнмут - Ливерпуль 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Борнмут
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ливерпуль, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ливерпуль
Ливерпуль
13ИспанияврКепа Аррисабалага
27УкраиназщИлья Забарный
2НидерландызщДеан Хёйсен
3ВенгриязщМилош Керкез
4АнглияпзЛьюис Кук
10ШотландияпзРайан Кристи
12СШАпзТайлер Адамс
7УэльснпДэвид Брукс
19НидерландынпДжастин Клюйверт
24ГананпАнтуан Семеньо
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
38НидерландыпзРайан Гравенберх
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
7КолумбиянпЛуис Диас
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турЛиверпуль3 : 0Борнмут
21.01.2024Англия - Премьер-лига21-й турБорнмут0 : 4Ливерпуль
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаБорнмут1 : 2Ливерпуль
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турЛиверпуль3 : 1Борнмут
11.03.2023Англия - Премьер-лига27-й турБорнмут1 : 0Ливерпуль
27.08.2022Англия - Премьер-лига4-й турЛиверпуль9 : 0Борнмут
07.03.2020Англия - Премьер-лига29-й турЛиверпуль2 : 1Борнмут
07.12.2019Англия - Премьер-лига16-й турБорнмут0 : 3Ливерпуль
09.02.2019Англия - Премьер-лига26-й турЛиверпуль3 : 0Борнмут
08.12.2018Англия - Премьер-лига16-й турБорнмут0 : 4Ливерпуль
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турБорнмут5 : 0
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур1 : 4Борнмут
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур2 : 2Борнмут
11.01.2025Кубок Англии1/32 финалаБорнмут5 : 1
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турБорнмут1 : 0
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур3 : 2Ливерпуль
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турЛиверпуль4 : 1
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турЛиверпуль2 : 1
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур0 : 2Ливерпуль
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур1 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Борнмут» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2253
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2344
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2341
6 Челси2340
7 Борнмут2340
8 Астон Вилла2337
9 Брайтон энд Хоув Альбион2334
10 Фулхэм2333
11 Брентфорд2331
12 Манчестер Юнайтед2329
13 Кристал Пэлас2327
14 Вест Хэм Юнайтед2327
15 Тоттенхэм Хотспур2324
16 Эвертон2223
17 Лестер Сити2317
18
Зона вылета
Вулверхэмптон2316
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2316
20
Зона вылета
Саутгемптон236

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