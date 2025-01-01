Борнмут - Ливерпуль 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ливерпуль, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ливерпуль
Ливерпуль
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|11
|нп
|Данго Уаттара
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Арне Слот
История личных встреч
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|21.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 4
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|9 : 0
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 4
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|5 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Борнмут» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|23
|44
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|23
|40
|8
|Астон Вилла
|23
|37
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|34
|10
|Фулхэм
|23
|33
|11
|Брентфорд
|23
|31
|12
|Манчестер Юнайтед
|23
|29
|13
|Кристал Пэлас
|23
|27
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|27
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|24
|16
|Эвертон
|22
|23
|17
|Лестер Сити
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|23
|6