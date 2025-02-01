Эштрела - Бенфика 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
02 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Бенфика, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Бенфика
Лиссабон
|93
|вр
|Marko Gudzulic
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|10
|пз
|Алан Руис
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|19
|пз
|Паулу Морейра
|28
|нп
|Рубен Лима
|2
|нп
|Travassos
|25
|нп
|Нилтон Варела
|38
|нп
|Caio Santana
|9
|нп
|Родриго Перейра
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|9
|нп
|Артур Кабрал
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Бруну Лаже
История личных встреч
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|29.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 4
|19.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|20.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|2 : 3
|13.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 4
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|0 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 4
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 5
|17.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|4 : 0
|14.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|19
|47
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|19
|41
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|19
|37
|5
|Санта-Клара
|20
|35
|6
|Каза Пия
|20
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|20
|29
|8
|Эшторил
|20
|27
|9
|Фамаликан
|20
|24
|10
|Риу Аве
|19
|23
|11
|Морейренсе
|19
|23
|12
|Жил Висенте
|20
|22
|13
|Арока
|20
|22
|14
|Насьонал
|20
|19
|15
|АВС
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|20
|12