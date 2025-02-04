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Труа - Брест 04 Февраля прямая трансляция

04 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Кубок Франции, 1/8 финала
Труа
Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Брест, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Брест
Брест
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
История личных встреч
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Труа2 : 2Брест
13.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Брест2 : 1Труа
13.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур Брест5 : 1Труа
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Труа1 : 1Брест
12.01.2019 Франция - Лига 2 20-й тур Брест1 : 1Труа
03.08.2018 Франция - Лига 2 2-й тур Труа1 : 2Брест
29.04.2017 Франция - Лига 2 35-й тур Труа1 : 0Брест
29.11.2016 Франция - Лига 2 17-й тур Брест2 : 1Труа
26.01.2013 Франция - Лига 1 22-й тур Труа2 : 1Брест
01.09.2012 Франция - Лига 1 4-й тур Брест2 : 1Труа
01.02.2025 Франция — Лига 2 21-й тур Труа3 : 0
24.01.2025 Франция — Лига 2 20-й тур 1 : 0Труа
20.01.2025 Франция — Лига 2 19-й тур Труа0 : 1
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Труа1 : 0
10.01.2025 Франция — Лига 2 18-й тур 2 : 1Труа
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Брест2 : 5
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Брест0 : 3
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 1Брест
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 0Брест
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 2Брест
Турнирная таблица
1-й раунд
Бобиньи
Расинг
4 : 0
Голден Лайон
Сен-Жозеф
1 : 2
2-й раунд
Ле-Эрбье
Аяччо
2 : 1
Париж
Кевийи-Руан
1 : 1 2 : 4
Ньор
Орлеан
0 : 3
3-й раунд
Орлеан
Ла Рош
1 : 1 2 : 4
Бастия
Нанси
2 : 0
Шамбери
Дижон
0 : 2
Лаваль
Конкарно
2 : 2 5 : 3
Тионвиль Лузитанос
Стиль-Мюциг
30.11
Бобиньи
Ред Стар
2 : 2 4 : 2
Сен-Фильбер
По
1 : 1 4 : 1
Динан-Леон
Генгам
1 : 4
Алес
Канн
1 : 5
Бордо
Ле-Эрбье
2 : 0
1/32 финала
ГУАЛ
Анси
1 : 2
Агено
Булонь
4 : 1
Бастия
Сен-Жозеф
5 : 0
Мериньяк
Лаваль
0 : 0 3 : 4
Эспали Сен-Марсель
Дижон
1 : 1 4 : 3
Труа
Метц
3 : 0
Руан
Лилль
0 : 1
Бургуэн-Жалльё
Мартиг
4 : 1
Стад Брьошен
Гавр
1 : 0
Ла Рош
Брест
0 : 1
Канн
Гренобль
3 : 2
Див-Кабур
Сен-Дени
2 : 0
О Лион
Тулуза
0 : 0 2 : 4
Ле-Пюи Фут 43
Монпелье
4 : 0
Феньи Ольнуа
Лион
1 : 2
Тур
Лорьян
0 : 3 Т
Дранси
Нант
0 : 4
Корт
Ницца
1 : 1 3 : 5
Таон
Амьен
2 : 1
Кале
Страсбург
0 : 3
Осер
Дюнкерк
0 : 1
Сент-Этьен
Марсель
0 : 4
Бордо
Ренн
1 : 4
Юнион Сен-Жан
Монако
1 : 4
Стиль-Мюциг
Реймс
1 : 3
Марманд
Ле-Ман
0 : 7
Бобиньи
Анже
0 : 1
Сен-Фильбер
Кевийи-Руан
0 : 2
Сошо
Клермон
0 : 0 5 : 3
Тионвиль Лузитанос
Валансьен
2 : 2 4 : 5
Генгам
Кан
2 : 1
Ланс
ПСЖ
1 : 1 3 : 4
1/16 финала
Реймс
Монако
1 : 1 3 : 1
Ле-Ман
Валансьен
1 : 1 4 : 3
Генгам
Сошо
2 : 2 9 : 8
Бастия
Ницца
0 : 1
Див-Кабур
Ле-Пюи Фут 43
1 : 0
Марсель
Лилль
1 : 1 3 : 4
Бургуэн-Жалльё
Лион
2 : 2 4 : 2
Брест
Нант
2 : 1
Таон
Страсбург
2 : 2 3 : 5
Стад Брьошен
Анси
1 : 1 4 : 3
Труа
Ренн
1 : 0
Канн
Лорьян
2 : 1
Тулуза
Лаваль
2 : 1
Кевийи-Руан
Анже
2 : 3
Эспали Сен-Марсель
ПСЖ
2 : 4
Агено
Дюнкерк
1 : 3
1/8 финала
Труа
Брест
04.02
Лилль
Дюнкерк
04.02
Ле-Ман
ПСЖ
04.02
Страсбург
Анже
05.02
Тулуза
Генгам
05.02
Канн
Див-Кабур
05.02
Стад Брьошен
Ницца
05.02
Бургуэн-Жалльё
Реймс
06.02

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