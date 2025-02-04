Труа - Брест 04 Февраля прямая трансляция
04 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Кубок Франции, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Брест, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Брест
Брест
Главные тренеры
|Эрик Руа
История личных встреч
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 2
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|5 : 1
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|12.01.2019
|Франция - Лига 2
|20-й тур
|1 : 1
|03.08.2018
|Франция - Лига 2
|2-й тур
|1 : 2
|29.04.2017
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|1 : 0
|29.11.2016
|Франция - Лига 2
|17-й тур
|2 : 1
|26.01.2013
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|01.09.2012
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Франция — Лига 2
|21-й тур
|3 : 0
|24.01.2025
|Франция — Лига 2
|20-й тур
|1 : 0
|20.01.2025
|Франция — Лига 2
|19-й тур
|0 : 1
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|10.01.2025
|Франция — Лига 2
|18-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 3
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
1-й раунд
| Бобиньи
Расинг
|4 : 0
| Голден Лайон
Сен-Жозеф
|1 : 2
2-й раунд
| Ле-Эрбье
Аяччо
|2 : 1
| Париж
Кевийи-Руан
|1 : 1 2 : 4
| Ньор
Орлеан
|0 : 3
3-й раунд
| Орлеан
Ла Рош
|1 : 1 2 : 4
| Бастия
Нанси
|2 : 0
| Шамбери
Дижон
|0 : 2
| Лаваль
Конкарно
|2 : 2 5 : 3
| Тионвиль Лузитанос
Стиль-Мюциг
|30.11
| Бобиньи
Ред Стар
|2 : 2 4 : 2
| Сен-Фильбер
По
|1 : 1 4 : 1
| Динан-Леон
Генгам
|1 : 4
| Алес
Канн
|1 : 5
| Бордо
Ле-Эрбье
|2 : 0
1/32 финала
| ГУАЛ
Анси
|1 : 2
| Агено
Булонь
|4 : 1
| Бастия
Сен-Жозеф
|5 : 0
| Мериньяк
Лаваль
|0 : 0 3 : 4
| Эспали Сен-Марсель
Дижон
|1 : 1 4 : 3
| Труа
Метц
|3 : 0
| Руан
Лилль
|0 : 1
| Бургуэн-Жалльё
Мартиг
|4 : 1
| Стад Брьошен
Гавр
|1 : 0
| Ла Рош
Брест
|0 : 1
| Канн
Гренобль
|3 : 2
| Див-Кабур
Сен-Дени
|2 : 0
| О Лион
Тулуза
|0 : 0 2 : 4
| Ле-Пюи Фут 43
Монпелье
|4 : 0
| Феньи Ольнуа
Лион
|1 : 2
| Тур
Лорьян
|0 : 3 Т
| Дранси
Нант
|0 : 4
| Корт
Ницца
|1 : 1 3 : 5
| Таон
Амьен
|2 : 1
| Кале
Страсбург
|0 : 3
| Осер
Дюнкерк
|0 : 1
| Сент-Этьен
Марсель
|0 : 4
| Бордо
Ренн
|1 : 4
| Юнион Сен-Жан
Монако
|1 : 4
| Стиль-Мюциг
Реймс
|1 : 3
| Марманд
Ле-Ман
|0 : 7
| Бобиньи
Анже
|0 : 1
| Сен-Фильбер
Кевийи-Руан
|0 : 2
| Сошо
Клермон
|0 : 0 5 : 3
| Тионвиль Лузитанос
Валансьен
|2 : 2 4 : 5
| Генгам
Кан
|2 : 1
| Ланс
ПСЖ
|1 : 1 3 : 4
1/16 финала
| Реймс
Монако
|1 : 1 3 : 1
| Ле-Ман
Валансьен
|1 : 1 4 : 3
| Генгам
Сошо
|2 : 2 9 : 8
| Бастия
Ницца
|0 : 1
| Див-Кабур
Ле-Пюи Фут 43
|1 : 0
| Марсель
Лилль
|1 : 1 3 : 4
| Бургуэн-Жалльё
Лион
|2 : 2 4 : 2
| Брест
Нант
|2 : 1
| Таон
Страсбург
|2 : 2 3 : 5
| Стад Брьошен
Анси
|1 : 1 4 : 3
| Труа
Ренн
|1 : 0
| Канн
Лорьян
|2 : 1
| Тулуза
Лаваль
|2 : 1
| Кевийи-Руан
Анже
|2 : 3
| Эспали Сен-Марсель
ПСЖ
|2 : 4
| Агено
Дюнкерк
|1 : 3
1/8 финала
| Труа
Брест
|04.02
| Лилль
Дюнкерк
|04.02
| Ле-Ман
ПСЖ
|04.02
| Страсбург
Анже
|05.02
| Тулуза
Генгам
|05.02
| Канн
Див-Кабур
|05.02
| Стад Брьошен
Ницца
|05.02
| Бургуэн-Жалльё
Реймс
|06.02