Манчестер Сити - Челси 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 19:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Манчестер Сити
Челси

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Челси, которое состоится 04 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Челси
Лондон
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
33 Англия зщ Нико О'Райли
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
47 Англия пз Фил Фоден
11 Бельгия пз Жереми Доку
16 Испания пз Родри
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Испания вр Роберт Санчес
29 Франция зщ Уэсли Фофана
23 Англия зщ Трево Чалоба
27 Франция зщ Мало Гюсто
24 Англия зщ Рис Джеймс
10 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
49 Аргентина пз Алехандро Гарначо
17 Бразилия пз Андрей Сантос
7 Португалия нп Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити3 : 1Челси
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Челси0 : 2Манчестер Сити
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити4 : 2Челси
20.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити1 : 0Челси
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Сити1 : 1Челси
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Челси4 : 4Манчестер Сити
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити1 : 0Челси
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Сити4 : 0Челси
05.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Челси0 : 1Манчестер Сити
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Сити2 : 0Челси
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Манчестер Сити
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 2Манчестер Сити
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити3 : 0
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 0 : 3Манчестер Сити
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Челси2 : 2
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Челси1 : 2
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Челси
16.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 1 : 3Челси
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Челси2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1941
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1933
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1929
8 Брайтон энд Хоув Альбион2028
9 Эвертон1928
10 Брентфорд1927
11 Кристал Пэлас1927
12 Фулхэм1927
13 Тоттенхэм Хотспур1926
14 Ньюкасл Юнайтед1926
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1921
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

