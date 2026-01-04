Манчестер Сити - Челси 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 19:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Челси, которое состоится 04 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Челси
Лондон
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|16
|пз
|Родри
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Роберт Санчес
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|10
|пз
|Коул Палмер
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|17
|пз
|Андрей Сантос
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Энцо Мареска
История личных встреч
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0
|05.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|16.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 3
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|19
|29
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|9
|Эвертон
|19
|28
|10
|Брентфорд
|19
|27
|11
|Кристал Пэлас
|19
|27
|12
|Фулхэм
|19
|27
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|19
|21
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6