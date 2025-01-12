«Арсеналу» интересен Коман, Артета разочарован в игре Мартинелли

Дата публикации: 12-01-2025

«Football Insider» пишет, что «Арсенал» продолжает наблюдать за ситуацией с Кингсли Команом. «Пушкари» могут оформить его переход этой зимой.



Микеля Артету не устраивает игра Габриэла Мартинелли в сезоне 2024/2025. В связи с этим лондонцы изучают рынок в поисках потенциального сменщика для вингера. Игрок «Баварии» является одним из вариантов. С учетом повреждения Букайо Саки «Арсеналу» срочно необходимо усиление в линию нападения.



С мюнхенцами Коман связан трудовым договором до июня 2027 года. В сезоне 2024/2025 француз провел за «Баварию» 20 встреч, отметившись в них 4 забитыми мячами и 2 результативными пасами.



Трансферная стоимость 28-летнего вингера равняется 35 000 000 евро (Transfermarkt.de).