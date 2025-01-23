Сантьяго Хименес о возможном уходе из «Фейеноорда»: «Оставляю все в руках Бога»

Дата публикации: 23-01-2025

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес прокомментировал слухи о своем возможном переходе из клуба.

«Может быть, это мой последний матч за «Фейеноорд»? Посмотрим, как все сложится. Это важные недели, я оставляю все в руках Бога. Я люблю этот клуб и его болельщиков, которые поддерживают меня с самого начала, и я буду стараться радовать их новыми голами», – отметил Хименес.

Ранее сообщалось, что 23-летний мексиканец может перейти в «Милан». В текущем сезоне Хименес забил 15 голов и отдал 3 ассиста в 18 матчах.