Михаилу Мудрику грозит дисквалификация, даже если проба B не подтвердит наличие запрещенного вещества

Дата публикации: 08-02-2025 16:02

24-летний украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик может столкнуться с дисквалификацией, даже если проба B окажется отрицательной.

Ранее сообщалось, что в его организме обнаружили мельдоний после матча за сборную Украины в ноябре. Сам футболист заявил, что не принимал запрещенные вещества осознанно. По некоторым данным, причиной положительного теста могла стать инъекция стволовых клеток коровы, сделанная в национальной команде.

Проба B, взятая одновременно с пробой A, проверяется не только на мельдоний, но и на ряд других веществ. Однако, как отмечает журналист Бен Джейкобс, ни одна из сторон не обязана раскрывать дату получения результатов.

Если проба B окажется отрицательной, временное отстранение может быть отменено, и игрок избежит наказания. Однако Футбольная ассоциация Англии (FA) имеет право вынести решение о дисквалификации на основании одной лишь пробы A, но на более короткий срок.