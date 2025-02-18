"Бенфика" - "Монако". Прогноз на матч Лиги чемпионов 18 февраля

Дата публикации: 18-02-2025 01:43

После минимальной победы в гостях «Бенфика» постарается закрепить свое преимущество над «Монако» в ответном поединке на «Эштадиу да Луш». В первой встрече лиссабонцы оказались сильнее на «Луи II» (1:0), благодаря голу в начале второго тайма — уже шестому для команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Орлы» набрали отличную форму, одержав пять побед подряд, в том числе две в ЛЧ — перед «Монако» они обыграли «Ювентус» на выезде (2:0). Однако в чемпионате Португалии победы даются непросто: все февральские матчи завершились с разницей в один мяч («Эштрела» — 3:2, «Морейренсе» — 3:2, «Санта-Клара» — 1:0).

У «Монако» результаты нестабильны — две победы и три поражения в последних пяти играх. Правда, уступили монегаски сильным соперникам — «Интеру» в ЛЧ, «ПСЖ» в Лиге 1 и как раз «Бенфике». Но в крайнем туре французского чемпионата команда Ади Хюттера реабилитировалась, разгромив «Нант» со счетом 7:1.

Обе команды столкнулись с серьезными кадровыми потерями. У «Монако» дисквалифицированы Аль-Мусрати, Закария и Вандерсон Кампос, травмированы Головин, Магасса, Тезе и Балогун. У «Бенфики» вне игры из-за дисквалификации Флорентину и Альваро Фернандес, в лазарете Ди Мария, Эурснес, Ренату Санчеш, Тиагу Гувейя, Александр Ба и Ману.

С учетом этих потерь матч может получиться более результативным, чем первый. «Бенфика» вряд ли станет просто удерживать минимальное преимущество, а «Монако» придется играть в атаку. Букмекеры тоже ожидают активной игры, поэтому можно рассмотреть такие ставки:

— «Обе забьют и тотал больше 3,5» (кф. 2,55-2,6);

— «Обе забьют хотя бы в одном тайме» (кф. 1,8-1,85);

— Более рискованный вариант — «тотал обоих таймов больше 1,5» (кф. 3,8-3,9).



