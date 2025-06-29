"Фламенго" - "Бавария". Прогноз на матч клубного чемпионата мира 29 июня

Дата публикации: 29-06-2025 14:07

В Майами-Гарденс нас ожидает жаркое противостояние — «Фламенго» и «Бавария» разыграют четвертую путёвку в 1/4 финала Клубного чемпионата мира. Обе команды уверенно преодолели групповой этап турнира, обеспечив себе выход в плей-офф после первых двух туров. Тем не менее, полностью без осечек не обошлось: «Бавария» уступила «Бенфике» и заняла второе место в своей группе, а «Фламенго» завершил заключительный матч ничьей с «Лос-Анджелесом».

Бразильский клуб начал турнир с уверенной победы над «Эсперансом» из Туниса (2:0), после чего продемонстрировал силу, разобравшись с лондонским «Челси» — 3:1. Эта встреча стала ярким подтверждением того, что «Фламенго» способен успешно конкурировать с топ-клубами Европы. Уже обеспечив себе первое место в группе, команда под руководством Филипе Луиса дала возможность отдохнуть лидерам и сыграла вничью с представителями MLS (1:1).

Что касается мюнхенцев, они начали турнир с настоящего разгрома — «Окленд Сити» был повержен со счётом 10:0. Далее последовала тяжёлая, но волевая победа над «Бокой Хуниорс» (2:1), которая потребовала от «Баварии» определённых усилий. В последнем туре группового этапа команда Венсана Компани уступила «Бенфике» 0:1 — встреча, где мюнхенцы не выглядели мотивированными, ведь путёвка в плей-офф уже была в кармане. Возможно, этот результат даже оказался полезным: теперь «Бавария» избежала встречи с «Челси» на ранней стадии.

Однако встреча с «Фламенго» — испытание не менее серьёзное. Южноамериканский клуб находится в отличной форме, а учитывая, что в Бразилии сезон в самом разгаре, игроки пребывают в лучшем игровом тонусе. К тому же, как показывает поведение тренерского штаба и настрой команды, «Фламенго» крайне серьёзно воспринимает этот турнир, в отличие от некоторых европейских участников, которые больше рассматривают его как возможность для ротации.

Тем не менее, у «Баварии» есть свои козыри. Во-первых, немецкий гранд обладает глубокой скамейкой и подбором игроков высочайшего класса. Во-вторых, команда почти не тратила силы на групповом этапе, а значит, может подойти к четвертьфиналу в полной боевой готовности. Да, матч против «Боки» потребовал усилий, но в остальном мюнхенцы выглядели расслабленно и уверенно.

Эксперты считают «Баварию» фаворитом предстоящего матча. Прогнозируется победа немецкого клуба в основное время — коэффициент на такой исход составляет около 1.68. Также весьма вероятен обмен голами (коэффициент — 1.73), ведь атакующий потенциал обеих команд не вызывает сомнений. Ставка на тотал больше 2.5 голов (примерно 1.75) также выглядит логичной: обе команды умеют атаковать, имеют ярких исполнителей в передней линии и не склонны к чрезмерному прагматизму.

Ожидается захватывающее противостояние двух футбольных культур — прагматичной европейской и темпераментной южноамериканской. Исход матча будет зависеть от множества факторов, включая индивидуальную форму лидеров, тактические решения и даже погодные условия. Но одно ясно точно — скучно не будет.