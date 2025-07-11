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«Зенит» предложил € 35 млн за Альмаду, игрок предпочитает другой клуб

Дата публикации: 11-07-2025 10:16

«Зенит» проявляет заинтересованность в услугах атакующего полузащитника Тьяго Альмады, права на которого принадлежат «Ботафого». Согласно сведениям «Record», «сине-бело-голубые» выразили готовность выложить за трансфер аргентинца 35 000 000 евро.

Сам игрок склоняется к варианту с португальской «Бенфикой». Лиссабонцы уже направили бразильской команде предложение на сумму € 26 млн. Отмечается, что на решение 24-летнего футболиста повлиял его соотечественник Николас Отаменди. Защитник выступает за «орлов» с 2020 года.

Тьяго примкнул к «Ботафого» в середине 2024-го. В январе этого года он был арендован «Лионом». Во французском клубе Тьяго успел сыграть в 20 матчах, забить два мяча и сделать пять результативных пасов.

Альмада – действующий игрок сборной Аргентины. За национальную команду хавбек выходил на поле 10 раз (4 забитых мяча, 1 ассист).

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