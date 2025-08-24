"Лилль" -"Монако". Прогноз на матч чемпионата Франции 24 августа

Дата публикации: 24-08-2025 12:41

Второй тур французской Лиги 1 завершится ярким и символичным противостоянием — на поле выйдут команды, в составе которых числятся чемпионы мира Оливье Жиру и Поль Погба. Этот матч обещает стать украшением тура, ведь встречаются клубы, которые в последние годы считались главными конкурентами «ПСЖ» на внутренней арене.

За последние 13 лет лишь дважды титул чемпиона Франции доставался не парижанам — и оба раза это делали нынешние соперники: в сезоне-2016/17 «Монако», а в кампании-2020/21 — «Лилль». Эти прецеденты только подчеркивают их статус особых клубов, способных бросить вызов гегемону.

Прошлый чемпионат оба коллектива провели на схожем уровне: «Монако» набрал 61 очко и завершил сезон на третьем месте, обеспечив себе прямое попадание в групповую стадию Лиги чемпионов. «Лилль» оказался лишь на шаг позади — 60 очков, но из-за худших дополнительных показателей команда ограничилась путевкой в Лигу Европы, уступив «Ницце» бронзу.

Новый сезон для «Монако» начался уверенно: дома была обыграна «Гавр» со счетом 3:1. Команда Винсента Компани (если брать условную стилистику) или нынешнего наставника продолжает демонстрировать атакующую направленность, полагаясь на быстрый переход в нападение и активность флангов. «Лилль» же в первом туре столкнулся с более серьезным сопротивлением — выезд к «Бресту» завершился результативной ничьей 3:3. Главным событием для болельщиков стал гол Оливье Жиру, который в 38 лет вернулся на родину после периода в MLS и сразу же напомнил о своем бомбардирском мастерстве.

Интригу добавляет ситуация с Полем Погба. Полузащитник подписал контракт с «Монако» этим летом, однако пока не может дебютировать за клуб — срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил еще не завершен. Поэтому в игре против «Лилля» зрители его на поле не увидят, но сам факт присутствия звезды такого масштаба в составе «монегасков» уже подогревает интерес к проекту.

В плане прогнозов встреча выглядит весьма результативной. Оба клуба тяготеют к атакующему стилю, обладают исполнителями, способными решить эпизод в одиночку. «Лилль» с Жиру впереди и креативной серединой поля вряд ли станет отсиживаться в обороне. «Монако» на своем стадионе традиционно играет первым номером. Всё это складывается в пользу открытого футбола с голевыми моментами у обеих рамок.

Предлагаемые варианты ставок:

Общий тотал больше 2,5 голов — коэффициент в районе 1,70. Матч обещает быть зрелищным и насыщенным.

Обе команды забьют — коэффициент около 1,60. Учитывая атакующие возможности «Лилля» и домашний настрой «Монако», этот исход выглядит наиболее вероятным.

В целом, игра обещает стать боевой и динамичной. «Монако» постарается подтвердить амбиции на борьбу за медали и достойное выступление в Лиге чемпионов, а «Лилль» хочет доказать, что даже после возвращения Жиру в почтенном возрасте он способен конкурировать с сильнейшими. Болельщиков ждет вечер настоящего французского футбола, где атаке будет отведено куда больше места, чем осторожной игре в обороне.