«Боруссия» из Дортмунда одолела «Айнтрахт» по пенальти в матче Кубка Германии

Дата публикации: 29-10-2025 02:09

Состоялся захватывающий поединок в рамках 1/16 финала Кубка Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и дортмундской «Боруссией». Встреча прошла на домашнем стадионе «Айнтрахта» — «Франкфурт Арена», который собрал на трибунах тысячи болельщиков. Главный арбитр Свен Яблонски из Бремена следил за порядком на поле вплоть до финального свистка. В напряжённой борьбе победу вырвали гости из Дортмунда.

Уже на 7-й минуте матча полузащитник хозяев Ансгар Кнауфф отметился точным ударом и вывел свою команду вперёд, чем вызвал восторг у фанатов «Айнтрахта». Однако во втором тайме, на 48-й минуте, полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт сумел восстановить равновесие на табло. Основное и дополнительное время не принесло победителя — итоговый счёт остался 1:1. Судьба путёвки в следующий раунд решалась в серии пенальти, в которой более удачливыми оказались футболисты дортмундской команды, реализовав четыре удара против двух у соперника (4:2 по пенальти).

В первом этапе турнира франкфуртский «Айнтрахт» уверенно обыграл «Энгерс 07» с крупным счетом 5:0, продемонстрировав отличную форму. В свою очередь, «Боруссия» из Дортмунда с минимальным счётом 1:0 одолела команду «Рот-Вайсс Эс». Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», одержавший победу над «Арминией» в прошлогоднем финале с результатом 4:2.