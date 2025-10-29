«Челси» проявляет интерес к тер Штегену, голкипер готов рассмотреть уход из «Барселоны»

Дата публикации: 29-10-2025 02:10

Лондонский футбольный клуб «Челси» проявляет интерес к опыту и мастерству 33-летнего вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена. Как передаёт издание Sport.es со ссылкой на известного журналиста Сашу Тавольери, руководство английской команды рассматривает вариант усиления своего состава за счёт приглашения именитого немецкого голкипера.

По последней информации, тер Штеген готов рассмотреть возможность ухода из каталонского коллектива этим летом. Основная причина такого решения — стремление сохранить регулярную игровую практику и остаться в тонусе перед грядущим чемпионатом мира 2026 года. Голкипер осознаёт, что конкуренция за место в стартовом составе «Барселоны» становится всё острее, и риски провести сезон на скамейке запасных возрастают.

В свою очередь, руководство испанского клуба уже не исключает вариант расставания с одним из своих старейших и наиболее опытных игроков обороны. Переговоры о возможном переходе могут касаться как аренды, так и полноценного трансфера, в зависимости от условий и заинтересованности сторон.

Стоит добавить, что на данный момент тер Штеген проходит этап восстановления после травмы спины. Его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2028 года, а актуальная рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет примерно € 8 млн. Остаётся ждать развития событий на трансферном рынке и решения самого вратаря.