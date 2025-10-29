03:08 ()
Украинский голкипер удостоен высокого признания в Ла Лиге наравне с Ямалем

Дата публикации: 29-10-2025 02:14

Украинский голкипер Владислав Крапивцов, защищающий ворота испанской «Жироны», был включён в символическую сборную лучших футболистов чемпионата Испании до 21 года по версии авторитетного портала Score90. Это признание подчеркивает высокий уровень игры молодого украинского вратаря на европейской арене.

Вместе с Крапивцовым в эту почётную команду попали известные молодые игроки таких футбольных гигантов, как мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Среди них выделяются такие футболисты, как Франко Мастантуоно, Гонсало Гарсия, Арда Гюлер, Дин Хейсен, Ламин Ямаль, талантливый хавбек «Барсы» Гави и защитник Пау Кубарси.

В текущем сезоне Владислав провел за «Жирону» два официальных матча, в которых ему пришлось отразить множество ударов, хотя команда пропустила в общей сложности шесть голов. Несмотря на это, его игра привлекла внимание специалистов и футбольных скаутов.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о том, что мадридский «Реал» проявляет живой интерес к вратарю сборной Украины и рассматривает возможность его перехода в свой клуб в ближайшем будущем. Это говорит о том, что карьера Крапивцова развивается весьма динамично, и впереди у него большие перспективы на европейском уровне.

