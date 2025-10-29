Динамо – Шахтер. Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины 29 октября

Дата публикации: 29-10-2025 02:18

29 октября в 18:00 в Киеве состоится долгожданный матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся два гиганта украинского футбола — действующий чемпион страны – «Динамо» и обладатель национального Кубка – «Шахтер». Это противостояние всегда вызывает огромный интерес у болельщиков и экспертов, ведь на кону стоит не только проход в следующий этап турнира, но и престиж и политика внутри национального футбола.

Состояние «Динамо»

Перед встречей с «Шахтером» команда Александра Шовковского наконец прервала неприятную серию из шести матчей без побед. Этот неудачный период отразился не только на турнирных показателях «Динамо», но и стал предметом серьезной критики в адрес главного тренера. Александр Владимирович ощущал давление, ведь его команда явно испытывала сложности с игровой стабильностью и внутренними отношениями.

Впрочем, слухи о возможной замене Шовковского оказались преждевременными. Интересно, что в последние недели наблюдалось некоторое обострение ситуации вокруг однозначного лидера «бело-синих» — Андрея Ярмоленко, которого даже упоминали в качестве возможного играющего тренера. Непонятные отношения между наставником и капитаном добавляли напряженности в атмосферу внутри коллектива.

Переломным моментом стало уверенное разгромное поражение от «Кривбасса» (4:0), которое позволило «Динамо» вернуть себе уверенность и остановить спад. После этого успеха уменьшилось количество инсайдерских слухов о конфликтах, поскольку в следующем матче Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и отметился забитым голом, играя на позиции центрфорварда.

Тем не менее, после матча сам Ярмоленко воздержался от комментариев по поводу имеющихся разногласий с тренером. Это говорит о том, что, возможно, конфликт затих, но напряженность и неполное взаимопонимание в команде еще сохраняются.

Матч с «Кривбассом» стал, пожалуй, лучшим для «Динамо» в нынешнем сезоне — команда продемонстрировала цельную и сбалансированную игру на протяжении всех 90 минут. Нельзя не отметить, что раньше часто случалось, что «бело-синие» хорошо смотрелись только в одной из половин матча, а затем сбавляли обороты и теряли результат. Но теперь можно констатировать прогресс – команда сохраняет концентрацию и физическую выносливость до финального свистка.

К счастью для болельщиков, лазарет у «Динамо» постепенно пустеет: Пихаленок, Тымчик, Кабаев, Рубчинский и Михайленко уже готовы к выходу на поле. Из числа травмированных пока остаются только Биловар, Дубинчак и Шапаренко, а участие Волошина находится под вопросом.

На предыдущем этапе Кубка Украины «бело-синие» переиграли «Александрию» в упорном поединке со счетом 2:1, подтвердив статус одного из главных претендентов на титул.

Положение дел в «Шахтере»

Команда под руководством Арды Турана также подошла к матчу в хорошем настроении, одержав убедительную победу 4:0 над «Кудровкой» – дебютантом УПЛ. В этом поединке «горняки» показали множество удачных комбинаций и атакующих действий, что выразилось в четырех забитых мячах. Однако даже на фоне этой победы защитные проблемы остались: «Шахтер» заработал пенальти в свои ворота, но вратарь Ризнык блестяще отразил удар с 11-метровой отметки.

Тем не менее, у команды Турана перед встречей с «Динамо» была неприятная серия из трех матчей без побед, включая два поражения, одно из которых было весьма болезненным – 1:4 от «ЛНЗ». Кроме того, «Шахтер» уступил и в еврокубках, проиграв варшавской «Легии» в Лиге конференций.

Особое внимание вызвал выбор стартового состава в том поединке: Арда Туран решил сыграть экспериментальным составом, что заставило многих гадать, продиктован ли этот шаг тактикой, ошибкой или попыткой сохранить силы перед важнейшим кубковым матчем. В итоге такой неожиданной расстановкой «горняки» скорее запутали сами себя, чем соперника.

Если ориентироваться только на результаты последней встречи, то можно сказать, что «Шахтер» старается вернуться в нужную колею. Однако соперник был слишком слабым, поэтому еще рано делать окончательные выводы.

В предстоящем матче «Шахтер» не сможет рассчитывать на Крыськива, Траоре и Аллисона, к тому же под вопросом стоит участие Бондаря. На стадии 1/16 Кубка Украины «горняки» минимально обыграли «Полесье» из Ставок со счетом 1:0, что также говорит о не самой стабильной форме команды.

Исторический фон противостояния

История встреч «Динамо» и «Шахтера» насчитывает внушительное количество поединков. Если учитывать еще и матчах советского чемпионата, то клубы сыграли между собой уже 201 раз. Что касается Кубка Украины, соперники пересекались 17 раз. В этих встречах «Динамо» выиграло 5 матчей (с учетом дополнительного времени), «Шахтер» праздновал победу 9 раз, а трижды судьбу матча решали послематчевые пенальти – дважды в пользу «горняков» и один раз – «бело-синих».

Прогноз на матч

В последние годы противостояния между этими двумя клубами все чаще выстраиваются на прагматическом уровне, где на первый план выходит стабильность и результат, а не яркая игра и эмоции. В предстоящем поединке, скорее всего, мы увидим тоже сдержанную, продуманную игру с минимальным риском ошибок.

Вероятно, «Динамо» не станет слишком долго контролировать мяч, но будет делать ставку на быстрые и острые контратаки. С учетом текущего состояния «Шахтера» и проблем в их опорной зоне, такая тактика может оказаться весьма эффективной. В то же время, «горняки» наверняка будут осторожны, помня о том, что уже через три дня им предстоит сыграть очередной матч против «Динамо» в рамках чемпионата.

Исходя из этого, можно предположить, что обе команды не будут идти на риск, оглядываясь на перспективы следующих встреч, а их действия будут максимально сосредоточены на контроле ошибок и выжидательной тактике.

Наш прогноз – минимальная победа «Динамо» с результатом, который станет залогом прохождения в следующий этап Кубка Украины.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Герреро

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Марлон, Бондаренко, Невертон, Педриньо, Элиас.