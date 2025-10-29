Уразбахтин, тренер «Кайрата»: российские команды вроде «Зенита» и «Спартака» сильнее нас

Дата публикации: 29-10-2025 02:13

Главный тренер футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин поделился своим мнением о сравнении уровня своей команды с ведущими представителями российской Премьер-лиги — такими, как «Зенит» и «Спартак», а также о шансах казахстанских клубов в Лиге чемпионов и особенностях развития футбола в стране.

«Я не считаю, что «Кайрат» сильнее ведущих российских клубов. На мой взгляд, команды из России явно превосходят нас. Игроки там, конечно, более высокого уровня, качество совсем иное. Даже несмотря на то, что сейчас российские клубы лишены возможности играть в еврокубках, потенциал у них огромный. Если бы не спортивные ограничения, уверен, они и дальше успешно выступали бы на европейской арене,» — подчеркнул Уразбахтин.

Тренер отметил, что первая шестерка чемпионата России значительно сильнее коллективов из Казахстана: «Если честно, даже клубы из низа таблицы РПЛ создают серьёзные трудности. В этом году на сборах мы встречались с «Динамо» Махачкала, «Пари НН» и «Химками». Соперничество было упорным, и с каждым из них было непросто. Что уж говорить о «Локомотиве» или «Спартаке»,» — пояснил он.

По словам Уразбахтина, уровень инфраструктуры и условий для тренировок в России значительно выше, чем в Казахстане: «У нас только сейчас появляются позитивные изменения, потихоньку развивается инфраструктура. Но российский чемпионат однозначно сильнее: скорости выше, футболисты по уровню отличаются, да и поля у вас куда лучше, чем в Алматы или других городах нашей страны. Всё это влияет на качество игры», — цитирует его Legalbet.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Кайрат» имеет в активе всего одно очко и занимает 34-е место, что подчёркивает разницу в уровне конкуренции между национальными лигами.