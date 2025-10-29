03:08 ()
Довбик определился с клубом, в котором хочет выступать

Дата публикации: 29-10-2025 02:20

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик наконец-то определился со своим дальнейшим спортивным будущим. По последним данным известного журналиста Игоря Цыганыка, Артем решил продолжить карьеру именно в «Роме» и не собирается менять клуб в ближайшее время. Нападающий усердно трудится на тренировках, стремясь убедить главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини в том, что он достоин регулярных выходов в стартовом составе.

За текущий сезон Артем Довбик провел в составе «Ромы» 10 матчей, в которых ему удалось забить один гол и отдать одну результативную передачу, демонстрируя постепенный прогресс и адаптацию в новом коллективе.

Ранее украинский форвард поделился историей о том, как завязалась его крепкая дружба с бывшим нападающим «Ромы» Эдином Джеко, который в настоящее время выступает за клуб «Фиорентина». Эта дружба стала для Довбика важной поддержкой и помогает ему легче интегрироваться в команду и историю клуба.

Таким образом, все указывает на то, что Артем Довбик намерен не только сохранить место в римской команде, но и продолжить развивать свои футбольные навыки, чтобы стать одним из ключевых игроков «Ромы» в ближайшие сезоны.

