Сперцян обратился к фанатам «Краснодара» накануне встречи со «Спартаком»

Дата публикации: 01-11-2025 18:42

Капитан и ключевой полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян обратился к поклонникам команды с призывом поддержать «быков» в предстоящем важном поединке против московского «Спартака». Встреча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоится уже в это воскресенье, 2 ноября.

«Друзья, завтра нас ждет очень важный матч! «Краснодар» сыграет с «Спартаком». Очень рассчитываем на вашу поддержку – для нас это огромное подспорье и дополнительная мотивация! Вместе мы можем добиться большего. Ждём всех болельщиков на трибунах!», — отметил Сперцян в своем телеграм-канале, обращаясь к фанатам клуба.

Матч состоится на домашнем стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. Ожидается, что арена соберет рекордное число болельщиков, ведь противостояния «Краснодара» и «Спартака» всегда проходят в напряженной борьбе и вызывают огромный интерес у фанатов российского футбола.

После 13 сыгранных туров РПЛ «быки» уверенно идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. В свою очередь, «Спартак» с 22 очками располагается на шестой позиции. Результат этой встречи может серьезно повлиять на позиции обеих команд в чемпионате.