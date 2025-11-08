«Динамо» Москва уступило «Акрону» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги

Дата публикации: 08-11-2025 16:54

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретились московское «Динамо» и «Акрон» из Тольятти. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Главным арбитром матча был Владислав Целовальников. Итоговый счет встречи — 2:1 в пользу гостей, и эта победа стала неожиданной для многих болельщиков, учитывая статус «Динамо» как фаворита и тот факт, что команда играла на родном поле без своего нападающего Артёма Дзюбы.

Первый гол был забит на 62-й минуте: полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков сумел реализовать голевой момент, отправив мяч в ворота хозяев. Затем, на 80-й минуте, преимущество гостей удвоил еще один полузащитник — Стефан Лончар, точным ударом увеличив отрыв своей команды до двух мячей. Только ближе к завершению матча, на 88-й минуте, нападающий «Динамо» Иван Сергеев провел красивый гол, позволив бело-голубым сократить разницу в счёте. Однако на большее хозяевам не хватило времени и сил — «Акрон» сумел удержать победный результат.

После пятнадцати туров чемпионата России подопечные Валерия Карпина имеют в своем активе 17 очков и занимают девятую строчку турнирной таблицы. В то время как команда Заура Тедеева набрала уже 18 баллов и поднялась на восьмое место в общем зачете. Таким образом, «Акрон» опережает «Динамо» всего на одно очко, что говорит о высокой конкуренции среди команд в середине таблицы.

В прошлом туре «Динамо» сыграло вничью с казанским «Рубином» — команды не сумели отличиться, матч завершился со счетом 0:0. В свою очередь, «Акрон» взял верх над «Ростовом» — 1:0, что повысило настроения болельщиков клуба перед поездкой в Москву. Следующие туры обещают быть не менее напряжёнными и интересными для обеих команд и их поклонников.