Пеп Гвардиола: всё в футболе начинается с сэра Алекса Фергюсона, а потом появляемся мы

Дата публикации: 08-11-2025 17:39

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью подчеркнул огромное влияние легендарного специалиста сэра Алекса Фергюсона на развитие современного футбола. Фергюсон на протяжении 26 лет являлся бессменным наставником «Манчестер Юнайтед», и именно в этот период клуб достиг небывалых высот и стал одним из самых узнаваемых брендов мирового спорта.

«Он и есть тот самый человек, верно? Всё начинается с сэра Алекса, а потом идём мы. Влияние, которое он оказал на «Манчестер Юнайтед», очевидно, но английский футбол огромен.»

Гвардиола вспомнил о личной встрече с Фергюсоном, которая произошла ещё в те времена, когда Хосеп работал в «Барселоне». По словам Гвардиолы, ему тогда было всего 37 или 38 лет, и он только начинал свой путь в тренерской профессии. Несмотря на разный возраст и разницу в опыте, Фергюсон проявил к своему молодому коллеге исключительное уважение, что произвело на Гвардиолу большое впечатление.

«Когда я только становился тренером, мне было всего 37-38 лет. К тому моменту сэр Алекс уже давно был живой легендой и своего рода памятником мирового футбола. Но, несмотря на это, он всегда относился ко мне с огромным уважением и вниманием, за что я ему особо благодарен. В таких клубах, как «Манчестер Юнайтед», наличие руководителя подобного масштаба помогает не только команде добиваться успеха, но и способствует дальнейшему развитию самого клуба и его традиций.»

Гвардиола также отметил, что между ними не возникло полноценного соперничества на страницах английской Премьер-лиги. Под руководством Фергюсона «Манчестер Юнайтед» доминировал в чемпионате Англии, но когда Гвардиола возглавил «Манчестер Сити», Фергюсон уже завершил тренерскую карьеру.

«К сожалению, мы не смогли посоперничать друг с другом здесь, в Премьер-лиге, потому что я гораздо моложе его. Но несмотря на это, мне всё же удалось познакомиться с ним лично, и этот опыт очень многое мне дал. Я искренне желаю ему всего наилучшего!» — приводит слова Гвардиолы SkySports.

Высказанные Гвардиолой слова свидетельствуют о глубоком уважении к традициям английского футбола и достижениях прошлого. Тренер «Манчестер Сити» отмечает, что нынешние успехи и стремление к новым вершинам во многом опираются на вклад и наследие таких легенд, как сэр Алекс Фергюсон. Благодаря ему, «Манчестер Юнайтед» не только укрепил свои позиции в футбольной элите, но и вдохновил целое поколение тренеров и игроков по всему миру. Таким образом, история и опыт великих личностей продолжают находить отражение в современном футболе, мотивируя новые поколения стремиться к победам и великим достижениям.