Пеп Гвардиола поделился своими планами на жизнь после завершения тренерской работы
Известный наставник футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола откровенно поделился своими планами на будущее после завершения профессиональной тренерской карьеры.
«Я очень хочу попробовать себя в кулинарии. Будет ли у меня свой ресторан? Нет, ресторанов создавать не стану… Планы совершенно другие — учиться готовить на новом уровне, настоящие блюда! Мне также интересно освоить французский язык, да-да, вы не ослышались. Ведь всегда полезно открывать для себя что-то новое, тем более, когда за тренерской работой на это практически нет времени. Я также мечтаю больше общаться и проводить дни с собственными детьми — сейчас соответствующей возможности нет, трудно найти для семьи время. Кроме того, хотелось бы навёрстывать и упущенное взаимодействие с родными: сёстрами, братьями, ведь мы редко видимся. Да и, конечно, хочу отправиться в путешествия. В мире столько удивительных мест, где я никогда не бывал, но стоило бы побывать.
Я не хочу ставить себе границы. Есть миллионы мест, куда бы я с удовольствием съездил, столько событий хочется посетить: выставки, концерты, интересные спортивные матчи, которые я обычно пропускаю из-за работы. Иногда просто мечтаю остаться дома, отдохнуть без суеты, никуда не спешить — ведь подобные моменты бывают чрезвычайно ценными. Может, именно с этого и начну свое новое мирное существование? Надо многое ещё успеть сделать», — поделился своими мыслями Гвардиола в интервью Sky Sports.
Стоит добавить, что ближайшая игра в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» действительно станет для Гвардиолы исторической: этот матч станет его 1000-м поединком как тренера на профессиональном уровне. Такой показатель свидетельствует о многолетней и успешной карьере испанского специалиста. Перед Гвардиолой открываются новые горизонты, и теперь многим интересно, чем он займется после ухода со сцены большого футбола.
В течение многих лет Хосеп Гвардиола вдохновлял команды и болельщиков по всему миру, раскрывая свой тренерский талант и стратегическое мышление. После столь долгого пути Гвардиола с оптимизмом строит планы на будущее, надеясь найти новые источники вдохновения вдали от футбольных полей.