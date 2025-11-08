Пеп Гвардиола поделился своими планами на жизнь после завершения тренерской работы

Дата публикации: 08-11-2025 17:00

Известный наставник футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола откровенно поделился своими планами на будущее после завершения профессиональной тренерской карьеры.

«Я очень хочу попробовать себя в кулинарии. Будет ли у меня свой ресторан? Нет, ресторанов создавать не стану… Планы совершенно другие — учиться готовить на новом уровне, настоящие блюда! Мне также интересно освоить французский язык, да-да, вы не ослышались. Ведь всегда полезно открывать для себя что-то новое, тем более, когда за тренерской работой на это практически нет времени. Я также мечтаю больше общаться и проводить дни с собственными детьми — сейчас соответствующей возможности нет, трудно найти для семьи время. Кроме того, хотелось бы навёрстывать и упущенное взаимодействие с родными: сёстрами, братьями, ведь мы редко видимся. Да и, конечно, хочу отправиться в путешествия. В мире столько удивительных мест, где я никогда не бывал, но стоило бы побывать.

Я не хочу ставить себе границы. Есть миллионы мест, куда бы я с удовольствием съездил, столько событий хочется посетить: выставки, концерты, интересные спортивные матчи, которые я обычно пропускаю из-за работы. Иногда просто мечтаю остаться дома, отдохнуть без суеты, никуда не спешить — ведь подобные моменты бывают чрезвычайно ценными. Может, именно с этого и начну свое новое мирное существование? Надо многое ещё успеть сделать», — поделился своими мыслями Гвардиола в интервью Sky Sports.

Стоит добавить, что ближайшая игра в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» действительно станет для Гвардиолы исторической: этот матч станет его 1000-м поединком как тренера на профессиональном уровне. Такой показатель свидетельствует о многолетней и успешной карьере испанского специалиста. Перед Гвардиолой открываются новые горизонты, и теперь многим интересно, чем он займется после ухода со сцены большого футбола.

В течение многих лет Хосеп Гвардиола вдохновлял команды и болельщиков по всему миру, раскрывая свой тренерский талант и стратегическое мышление. После столь долгого пути Гвардиола с оптимизмом строит планы на будущее, надеясь найти новые источники вдохновения вдали от футбольных полей.