Спортдир франкфуртского «Айнтрахта» прокомментировал будущее Марио Гётце

Дата публикации: 08-11-2025 17:38

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Крёше поделился мнением о перспективах одного из ключевых игроков клуба — 33-летнего полузащитника Марио Гётце. Контракт футболиста с командой истекает по завершении текущего сезона, в связи с чем возникает множество слухов и вопросов о его дальнейшем будущем.

— Мы договорились с Марио встретиться зимой, чтобы обсудить его планы и возможное продолжение сотрудничества, — рассказал Крёше в интервью Sky Sport Germany. — Гётце обладает огромным опытом и остаётся очень важной фигурой для нашего коллектива. Он уже не раз показывал, насколько может быть полезен, умеет поддерживать высокий уровень игры и делится своими знаниями с молодыми футболистами. В последние годы именно его профессионализм и самоотдача помогли команде добиться значимых успехов, поэтому мы очень ценим его вклад. Мы не испытываем никакого давления по поводу принятия решения, атмосфера в коллективе спокойная. Думаю, Марио чувствует себя комфортно во Франкфурте, он настоящий профессионал и лидирует как на поле, так и за его пределами. Мы, конечно, всегда рады видеть его в нашей команде, а дальнейшие шаги будут обсуждены между нами и оглашены позднее.

В текущем сезоне Гётце принял участие в 10 матчах «Айнтрахта» во всех соревнованиях, где отметился двумя результативными передачами своим партнёрам. Его игровая форма и опыт по-прежнему делают его ценным членом команды и примером для молодого поколения игроков. Впереди у «Айнтрахта» ещё множество важных матчей, и клуб рассчитывает на Марио как на одного из лидеров, способных повести команду к очередным победам.