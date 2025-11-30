Гол Маунта принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 30-11-2025 18:10

Завершился поединок 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором на поле стадиона "Селхерст Парк" в Лондоне встретились "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед". Итоговым результатом этого напряжённого и зрелищного матча стала волевая победа "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1. Главным судьёй встречи выступил опытный арбитр Роберт Джонс.

В середине первого тайма, на 36-й минуте, нападающий хозяев Жан-Филипп Матета уверенно реализовал пенальти, открыв счёт в поединке и порадовав болельщиков "Кристал Пэлас". Однако "Манчестер Юнайтед" не планировал сдаваться и уже во втором тайме навязал сопернику борьбу. На 54-й минуте нападающий гостей Джошуа Зиркзее сравнял счёт, забив красивый мяч. Решающий момент наступил на 63-й минуте, когда полузащитник "Юнайтед" Мэйсон Маунт забил победный гол, установив окончательный счёт 2:1 в пользу своей команды.

Эта победа позволила "Манчестер Юнайтед" набрать 21 очко и закрепиться на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. "Кристал Пэлас" с 20 очками теперь занимает седьмое место. Оба клуба продолжают свою борьбу за места в верхней части таблицы и надеются закрепить успех в дальнейших матчах.

В следующем 14-м туре "Кристал Пэлас" 3 декабря проведёт выездную игру против "Бёрнли". А "Манчестер Юнайтед" 4 декабря сыграет на домашнем стадионе против команды "Вест Хэм Юнайтед", где постарается порадовать своих болельщиков новой победой и набрать важные очки для продолжения борьбы в Премьер-лиге.