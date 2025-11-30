20:17 ()
Бруну Фернандеш превзошёл Пола Скоулза по числу ассистов за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Дата публикации: 30-11-2025 18:15

Бруну Фернандеш поднялся на четвёртое место по числу результативных передач за Манчестер Юнайтед в рамках английской Премьер-лиги.

Это достижение он оформил в матче 13-го тура АПЛ, где «красные дьяволы» одержали важную гостевую победу над Кристал Пэлас со счётом 2:1.

В этой игре португальский полузащитник отметился двумя ассистами, что позволило ему увеличить свой общий показатель.

Сейчас у Фернандеша 56 результативных передач в матчах за МЮ в Премьер-лиге. Таким образом, он превзошёл результат Пола Скоулза, который насчитывает 55, и занял четвёртое место в истории клуба по этому показателю.

Выше него в рейтинге остаются три легендарных игрока Манчестер Юнайтед: Райан Гиггз с впечатляющими 162 ассистами, Уэйн Руни – 93 и Дэвид Бекхэм – 80 передач.

Топ-5 игроков с наибольшим количеством ассистов за Манчестер Юнайтед в АПЛ:

  • 162 - Райан Гиггз (Уэльс)
  • 93 - Уэйн Руни (Англия)
  • 80 - Дэвид Бекхэм (Англия)
  • 56 - Бруну Фернандеш (Португалия)
  • 55 - Пол Скоулз (Англия)
