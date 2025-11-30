01:25 ()
Твенте - АЗ Алкмар 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 17:45
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
30 Ноября 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Твенте
АЗ Алкмар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - АЗ Алкмар, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
АЗ Алкмар
Алкмар
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
23 Израиль зщ Став Лемкин
43 Нидерланды зщ Руд Нейстад
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
7 Хорватия нп Марко Пьяца
11 Нидерланды нп Дан Ротс
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
41 Нидерланды вр Йерун Зут
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
4 Нидерланды зщ Максим Деккер
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
22 Нидерланды пз Элайджа Дейкстра
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
26 Нидерланды пз Кес Смит
11 Гана пз Ибрахим Садик
7 Бразилия нп Уэсли Патати
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
25.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал АЗ Алкмар3 : 2Твенте
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Твенте2 : 3АЗ Алкмар
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур АЗ Алкмар1 : 0Твенте
05.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар2 : 1Твенте
13.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Твенте2 : 1АЗ Алкмар
19.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Твенте2 : 1АЗ Алкмар
11.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур АЗ Алкмар1 : 1Твенте
13.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур АЗ Алкмар0 : 1Твенте
19.01.2022 Кубок Нидерландов 1/8 финала Твенте1 : 2АЗ Алкмар
23.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Твенте3 : 1АЗ Алкмар
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 1Твенте
07.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Твенте0 : 0
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 1Твенте
30.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 4Твенте
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Твенте2 : 3
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур АЗ Алкмар2 : 0
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 3 : 1АЗ Алкмар
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур АЗ Алкмар1 : 5
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 3 : 1АЗ Алкмар
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 0 : 1АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1324
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1321
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1320
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1320
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1317
9 Херенвен1417
10 Фортуна1317
11 Спарта1317
12 Гоу Эхед Иглс1316
13 Эксельсиор1416
14 ПЕК Зволле1416
15 Волендам1314
16
Стыковая зона
НАК Бреда1412
17
Зона вылета
Хераклес1312
18
Зона вылета
Телстар1310

Copyright © 2009-2025
