Твенте - АЗ Алкмар 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 17:45
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
30 Ноября 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - АЗ Алкмар, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|39
|зщ
|Матс Ротс
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|7
|нп
|Марко Пьяца
|11
|нп
|Дан Ротс
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|41
|вр
|Йерун Зут
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|4
|зщ
|Максим Деккер
|34
|зщ
|Мес де Вит
|22
|пз
|Элайджа Дейкстра
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|26
|пз
|Кес Смит
|11
|пз
|Ибрахим Садик
|7
|нп
|Уэсли Патати
|9
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|25.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|3 : 2
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 1
|11.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|13.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|19.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|23.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 5
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|13
|24
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|13
|21
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|13
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|13
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|17
|9
|Херенвен
|14
|17
|10
|Фортуна
|13
|17
|11
|Спарта
|13
|17
|12
|Гоу Эхед Иглс
|13
|16
|13
|Эксельсиор
|14
|16
|14
|ПЕК Зволле
|14
|16
|15
|Волендам
|13
|14
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|13
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|13
|10