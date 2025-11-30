Судаков выдал выдающуюся игру в чемпионате Португалии

Дата публикации: 30-11-2025 18:14

Украинский полузащитник футбольного клуба «Бенфика» из Лиссабона Георгий Судаков был признан лучшим игроком в матче 12-го тура чемпионата Португалии против «Насьонала» (счёт 2:1) по версии авторитетного статистического портала Goal Point. Хавбек, которому недавно исполнилось 23 года, получил оценку 7.9 — это самый высокий балл среди всех футболистов обеих команд в этой встрече.

Портал Goal Point прокомментировал свой выбор следующим образом: «Хотя Судаков не был непосредственно причастен к забитым мячам, которые помогли «Бенфике» совершить камбэк, те, кто внимательно следил за ходом поединка, не удивятся, что он возглавил рейтинг игроков на основе наших алгоритмов».

Украинец продемонстрировал выдающуюся активность, создав множество опасных моментов — 7 ключевых передач, которые привели к ударам по воротам соперника. Это максимальный показатель в текущем сезоне чемпионата Португалии. Два из этих моментов представляли собой явные голевые шансы, которые, однако, не были реализованы партнёрами. Кроме того, Судаков установил рекорд по количеству успешных дриблингов в одном матче элитного дивизиона — целых 7 удачных проходов.

Ранее талантливого украинского полузащитника высоко оценил и известный бразильский журналист, отметив его прогресс и важность для команды в текущем сезоне.