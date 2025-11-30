«Вильярреал» одолел «Реал Сосьедад» в поединке Ла Лиги

Дата публикации: 30-11-2025 18:14

В Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена» состоялся захватывающий матч 14-го тура испанской Ла Лиги между «Реал Сосьедад» и «Вильярреалом». Игра выдалась чрезвычайно напряжённой, а главным судьёй встречи был назначен Сесар Сото Градо. В увлекательном противостоянии победу одержали гости из «Вильярреала», вырвавшие три очка благодаря итоговому счету 3:2.

Счёт на 31-й минуте открыл нападающий «Вильярреала» Айосе Перес, воспользовавшись ошибкой защиты соперника. Во втором тайме преимущество жёлтой субмарины удвоил Альберто Молейро - он забил на 57-й минуте. Однако «Реал Сосьедад» не собирался сдаваться: Карлос Солер Фермин спустя три минуты сократил отставание, а на 87-й минуте Андер Барренечеа поразил ворота гостей и сравнял счёт. Развязка наступила уже в компенсированное время - Альберто Молейро оформил дубль, вновь выведя «Вильярреал» вперёд. Также стоит отметить, что российский полузащитник Арсен Захарян появился на поле на 77-й минуте, заменив одного из игроков хозяев.

После этого проигрыша «Реал Сосьедад» с 16 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вильярреал» благодаря этой победе укрепил свои позиции и теперь располагается на третьей строчке, имея в своем активе 32 очка.