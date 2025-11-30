«Леванте» отправил в отставку главного тренера Хулиана Калеро - команда занимает 19-е место в Ла Лиге

Дата публикации: 30-11-2025 18:12

Испанский футбольный клуб «Леванте» официально сообщил об уходе главного тренера Хулиана Калеро со своей должности. Заявление появилось на официальном сайте команды после заседания совета директоров. Руководство клуба выразило признательность 55-летнему специалисту за проделанную работу, за его самоотдачу и профессионализм, пожелав ему дальнейших успехов в тренерской карьере.

Решение о расторжении контракта было принято сразу после домашнего поражения «Леванте» от баскского «Атлетика», завершившегося со счетом 0:2. Этот неудачный результат стал очередным разочарованием для болельщиков и, по мнению многих экспертов, стал последней каплей для руководства клуба.

Хулиан Калеро возглавил «Леванте» летом 2023 года и за сезон провел у руля команды 58 поединков. Под его руководством коллектив одержал 25 побед, 16 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений. Однако этих результатов оказалось недостаточно для достижения поставленных задач.

В настоящий момент «Леванте» занимает лишь 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея всего девять очков после четырнадцати сыгранных туров. Команду ожидают кадровые изменения и поиски нового наставника, который поможет выйти из сложной ситуации и сохранить прописку в элитном дивизионе.