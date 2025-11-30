«Леванте» отправил в отставку главного тренера Хулиана Калеро - команда занимает 19-е место в Ла Лиге
Испанский футбольный клуб «Леванте» официально сообщил об уходе главного тренера Хулиана Калеро со своей должности. Заявление появилось на официальном сайте команды после заседания совета директоров. Руководство клуба выразило признательность 55-летнему специалисту за проделанную работу, за его самоотдачу и профессионализм, пожелав ему дальнейших успехов в тренерской карьере.
Решение о расторжении контракта было принято сразу после домашнего поражения «Леванте» от баскского «Атлетика», завершившегося со счетом 0:2. Этот неудачный результат стал очередным разочарованием для болельщиков и, по мнению многих экспертов, стал последней каплей для руководства клуба.
Хулиан Калеро возглавил «Леванте» летом 2023 года и за сезон провел у руля команды 58 поединков. Под его руководством коллектив одержал 25 побед, 16 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений. Однако этих результатов оказалось недостаточно для достижения поставленных задач.
В настоящий момент «Леванте» занимает лишь 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея всего девять очков после четырнадцати сыгранных туров. Команду ожидают кадровые изменения и поиски нового наставника, который поможет выйти из сложной ситуации и сохранить прописку в элитном дивизионе.