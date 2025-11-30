Алонсо поделился мнением накануне матча «Реала» против «Жироны» в Ла Лиге

Дата публикации: 30-11-2025 18:13

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился своими ожиданиями и планами накануне матча 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда сыграет против «Жироны». Напомним, встреча пройдет сегодня, 30 ноября.

«Мы понимаем, каким образом нам нужно действовать на поле. У нас есть опыт побед на чужом стадионе, и это вселяет оптимизм. Безусловно, непросто, когда приходится так часто играть на выезде - подряд прошли две важные игры - матч Лиги чемпионов и поединок Примеры. Но сейчас крайне важна победа, ведь только три очка сохранят нас среди лидеров. Это основная задача на этот тур. В целом, команда чувствует себя хорошо. Некоторые футболисты, которые ранее отсутствовали, уже снова в строю, и мы готовы показать лучший футбол», - приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

После 13 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в таблице, имея 32 очка, уступая лишь «Барселоне», у которой 34 очка после 14 встреч. А вот «Жирона» располагается только на 18-й позиции с 11 очками. Для «сливочных» этот матч - возможность укрепить свои позиции в лидирующей группе турнира.