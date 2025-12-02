Флик о состоянии «Барсы»: «Нужно многое улучшать»

Дата публикации: 02-12-2025 14:38

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своим мнением о текущем положении дел в команде на данный момент сезона чемпионата Испании. Немецкий наставник отметил, что, несмотря на недавнюю победу каталонцев над «Алавесом» с результатом 3:1, он видит немало аспектов, требующих улучшения и доработки. По словам Флика, коллективу по-прежнему нужно прибавлять практически во всех компонентах игры, чтобы успешно бороться за самые высокие цели.

«У нас сейчас не хватает того контроля и давления, которые отличали нас в прошлом сезоне. Я слышал, что к 14-му туру мы набрали столько же очков, сколько и год назад, но честно говоря, не отслеживаю статистику — для меня куда важнее нынешний момент и задачи, которые стоят перед командой. Мы должны сосредоточиться на работе в настоящем времени, а не оглядываться назад», - отметил Флик.

Тренер также подчеркнул, что этому сезону сопутствует больше сложностей, связанных с травмами основных игроков. По его словам, в прошлом году состав каталонцев был практически полностью укомплектован уже с самого начала чемпионата, что позволяло наращивать командную мощь с каждым новым поединком. В этом же сезоне травмы не позволяют задействовать всех лидеров, однако «Барселона» несмотря на это одержала четыре победы подряд, что Флик считает позитивным моментом.

«Это, безусловно, хорошо, но я считаю, что этого недостаточно — всегда есть куда стремиться. Нашей команде еще многое предстоит улучшить, и мы ежедневно работаем над этим, чтобы болельщики видели уверенный футбол», - приводит слова тренера издание Sports.es.

Уже сегодня, 2 декабря, в рамках 15-го тура Ла Лиги «Барселона» встретится с мадридским «Атлетико». Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени, и фанаты с нетерпением ждут, сможет ли команда Ханса-Дитера Флика продолжить свою победную серию в чемпионате и укрепить свои позиции в турнирной таблице.