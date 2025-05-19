Дэвид Джеймс: «Ливерпуль» уже присмотрел замену для Салаха

Дата публикации: 08-12-2025 11:43

Экс-голкипер Ливерпуля Дэвид Джеймс полагает, что руководство мерсисайдской команды уже активно занимается поиском замены для 33-летнего вингера Мохамеда Салаха. Напомним, ранее звезда сборной Египта открыто заявил, что у него полностью отсутствуют какие-либо отношения с новым главным тренером “красных” Арне Слотом. Кроме того, Салах подчеркнул, что ощущает недостаток уважения к себе со стороны клуба, что только подогревает слухи о его скором уходе.

Дэвид Джеймс поделился своим мнением: "Думаю, у Ливерпуля на примете уже есть кандидат, чтобы подменить Мо. С человеческой точки зрения это абсолютно понятно - игрок возрастной, и рано или поздно в клубе должны думать о будущем. С деловой точки зрения - ещё логичнее, ведь Салах не вечен и уже приближается к закату карьеры.

Всегда важно строить план и уделять внимание системе управления рисками, когда речь заходит о замене ведущих исполнителей. Нельзя оставлять все на волю случая, особенно когда речь идет о топ-клубе, который борется за самые высокие места." - приводит слова Джеймса британское онлайн-издание Liverpool Echo.