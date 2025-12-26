Баркола из ПСЖ запросил гарантии перед возможным переходом в «Ливерпуль»

Дата публикации: 26-12-2025 00:47

Английский клуб "Ливерпуль" активно проявляет интерес к форварду "Пари Сен-Жермен" Брэдли Баркола на фоне недавно возникших трудностей с подписанием другого кандидата - нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо. Известно, что Семеньо принял решение продолжить карьеру в "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно, в результате чего руководству "Ливерпуля", а также нескольким другим командам из АПЛ, пришлось оперативно искать альтернативы на рынке. Данную информацию публикует авторитетный источник CaughtOffside.

По сведениям издания, новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот, а также специалисты клуба по подбору игроков уделяют повышенное внимание усилению атакующих флангов. После того, как Луис Диас покинет "Энфилд" предстоящим летом, а судьба одного из лидеров команды Мохамеда Салаха остаётся неясной, потребность в квалифицированном, перспективном вингере для команды становится острее как никогда.

Брэдли Баркола уже дал понять свою позицию по потенциальному трансферу в "Ливерпуль". Французский форвард поставил условие своим агентам: если переход на "Энфилд" всё же состоится, ему жизненно важны гарантии попадания в основной состав. В 23 года нападающий находится на важном этапе становления своей карьеры, и он не хочет оказаться в клубе, где его роль будет сведена к эпизодическим выходам на поле или постоянной ротации, независимо от статуса команды и предлагаемой зарплаты. Для Баркола принципиально важно как можно чаще выходить на поле, чтобы развиваться, повышать уровень игры и претендовать на вызовы в национальную сборную Франции. Стороны продолжают диалог, однако готовность "Ливерпуля" дать подобные гарантии пока остаётся под вопросом.